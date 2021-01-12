Постановление правительства Кировской области от 12 января 2021 года № 4-П "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" во исполнение пункта 2-1 Указа Губернатора Кировской области от 17.03.2020 № 44 "О введении режима повышенной готовности" Правительство Кировской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области" следующие изменения:

1.1. В пункте 1:

1.1.1. В абзаце первом подпункта 1.1 слова "до 14.01.2021 включительно" заменить словами "до 16.02.2021 включительно".

1.1.2. В подпункте 1.2.1.3 подпункта 1.2.1 подпункта 1.2:

1.1.2.1. Абзац первый подпункта 1.2.1.3.11 изложить в следующей редакции:

"1.2.1.3.11. Спортивные соревнования (за исключением профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта, проводимых на открытом воздухе), включенные в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Кировской области, при одновременном соблюдении следующих условий:".

1.1.2.2. Дополнить подпунктом 1.2.1.3.12 следующего содержания:

"1.2.1.3.12. Профессиональные спортивные соревнования по командным игровым видам спорта, проводимые на открытом воздухе и включенные в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (далее - профессиональные спортивные соревнования), при одновременном соблюдении следующих условий:

при обеспечении непревышения предельного количества зрителей, которые могут присутствовать при проведении Профессионального спортивного соревнования, более 20% от общего количества посадочных мест для зрителей на трибунах открытого спортивного сооружения;

при осуществлении реализации билетов на профессиональные спортивные соревнования для зрителей с учетом организации рассадки зрителей не менее 1,5 метра. Указанное ограничение не распространяется на зрителей, являющихся членами одной семьи либо проживающих вместе;

при проведении профессиональных спортивных соревнований с учетом требований регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного Министром спорта Российской Федерации Матыциным О.В. и Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 31.07.2020".

1.1.3. Подпункт 1.6 исключить.

1.1.4. Абзац первый подпункта 1.7 изложить в следующей редакции:

"1.7. До 19.01.2021 включительно граждане в возрасте 65 лет и старше, а также граждане, имеющие заболевания, перечень которых определяется министерством здравоохранения Кировской области, обязаны не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома (далее - режим самоизоляции), за исключением случаев:".

1.1.5. Подпункт 1.10.7 подпункта 1.10 исключить.

1.2. В подпункте 6.3 пункта 6 слова "подпунктами 1.5, 1.6.2" заменить словами "подпунктом 1.5".

1.3. В подпункте 7.3 пункта 7 слова "подпунктами 1.5, 1.6.1, 1.6.2" заменить словами "подпунктом 1.5".

1.4. В пункте 8 слова "подпунктов 1.2.3.4, 1.6.4" заменить словами "подпункта 1.2.3.4".

1.5. В подпункте 9.2 пункта 9 слова "подпунктами 1.2.1.3.10, 1.6.3" заменить словами "подпунктом 1.2.1.3.10".

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Правительства Кировской области А.А.Чурин







