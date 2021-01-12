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12.01.2021 15:31
Рубрика: Общество

Вирусологи описали ключевое отличие COVID-19 от других типов пневмонии

Текст: Тимур Алимов

Масштабное исследование, проведенное более чем 100 учеными из организации Northwestern Medicine, помогло выявить главное отличие COVID-19 от других видов пневмонии. Его результаты обнародовал журнал Nature.

Фото: Tom Fox/The Dallas Morning News via AP
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Известные бактерии или вирусы, вызывающие воспаление легких, как правило, распространяются по большим участкам ткани за несколько часов. Коронавирус SARS-CoV-2, как выяснилось, использует иной механизм. Оседая на множестве небольших участков легкого, возбудитель COVID-19 действует как лесной пожар. Он захватывает иммунные клетки и использует их для распространения, этот процесс может продолжаться от нескольких дней до нескольких недель. Затем медленно "двигаясь" по организму, патоген оставляет повреждения на своем пути, постоянно подпитывая воспаление, снижая кровяное давление и вызывая повреждения почек, мозга, сердца и других органов.

По мнению авторов работы, именно длительное течение заболевания, а не степень его тяжести, вызывает осложнения COVID-19.

Как рассказал старший соавтор исследования, доцент кафедры легочной медицины и реанимации Бен Сингер, подробное сравнение иммунных клеток пациентов с новым коронавирусом и другими типами воспаления легких помогло определить важные моменты в лечении COVID-19.

Фото: iStock
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На основе полученных данных создан экспериментальный препарат, подавляющий воспалительную реакцию иммунных клеток - макрофагов и Т-клеток, что позволяет запустить процесс восстановления поврежденных участков легкого.

- COVID-19, как и грипп, вряд ли когда-нибудь исчезнет, даже если большая часть населения будет вакцинирована. Уже сейчас ученые исследуют механизмы, благодаря которым этот быстро мутирующий РНК-вирус сможет обходить вакцины. Результаты нашего исследования могут стать основой для методов лечения, снижающих тяжесть заболевания, чтобы его можно было сравнить с сильной простудой, - сказал Сингер.

Еще один участник исследования доктор Скотт Бадингер отметил, что показатель смертности от нового коронавируса можно снизить до 20 процентов при условии тщательного контроля за пациентами и отсутствия перегруженности медучреждений.

Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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