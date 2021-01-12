Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 516-ФЗ "Федеральный закон О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"

Принят Государственной Думой 16 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2005, N 19, ст. 1752; N 27, ст. 2719; 2007, N 16, ст. 1825; N 26, ст. 3089; N 31, ст. 4008; 2009, N 7, ст. 777; N 26, ст. 3122; 2010, N 1, ст. 1; N 23, ст. 2790; N 30, ст. 4007; N 31, ст. 4208; 2011, N 30, ст. 4585, 4600; N 46, ст. 6406; N 50, ст. 7366; 2013, N 14, ст. 1642, 1658; N 27, ст. 3454; N 30, ст. 4082; N 43, ст. 5444; N 44, ст. 5643; N 49, ст. 6342; N 51, ст. 6695; 2014, N 19, ст. 2302, 2333; N 30, ст. 4264; N 48, ст. 6651; 2015, N 1, ст. 84; N 18, ст. 2619; N 29, ст. 4362; 2016, N 1, ст. 62, 84; N 23, ст. 3284, 3285; N 26, ст. 3877, 3891; N 28, ст. 4558; 2017, N 1, ст. 12; N 7, ст. 1032; N 9, ст. 1278; N 17, ст. 2457; N 18, ст. 2664; N 31, ст. 4827; N 52, ст. 7919; 2018, N 1, ст. 21; N 27, ст. 3938; N 31, ст. 4825, 4831; N 53, ст. 8447; 2019, N 6, ст. 465; N 12, ст. 1217; N 25, ст. 3163; N 29, ст. 3847; N 31, ст. 4476; N 49, ст. 6964; 2020, N 14, ст. 2029; N 42, ст. 6528; Российская газета, 2020, 11 декабря) следующие изменения:

1) дополнить статьей 13.331 следующего содержания:

"Статья 13.331. Нарушение установленных правил создания (замены) и выдачи ключа простой электронной подписи и правил использования федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме"

1. Нарушение органом либо организацией, имеющими право создания (замены) и выдачи ключа простой электронной подписи (далее - оператор выдачи ключа), при использовании федеральной государственной информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (далее - единая система идентификации и аутентификации) конфиденциальности ключа простой электронной подписи -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от семи тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

2. Невыполнение оператором выдачи ключа требования об установлении личности заявителя при выдаче ключа простой электронной подписи, а также выдача ключа простой электронной подписи без получения от заявителя заявления о выдаче такого ключа -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от семи тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

3. Внесение оператором выдачи ключа в единую систему идентификации и аутентификации данных, не соответствующих заявлению гражданина, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

4. Взимание оператором выдачи ключа платы за создание (замену) и (или) выдачу ключа простой электронной подписи -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.

5. Создание (замена) и (или) выдача ключа не уполномоченным на то лицом оператора выдачи ключа либо истребование оператором выдачи ключа при создании (замене) и (или) выдаче ключа простой электронной подписи сведений о заявителе, не являющихся обязательными для создания (замены) и (или) выдачи ключа простой электронной подписи, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

6. Нарушение должностным лицом федерального органа исполнительной власти, государственного внебюджетного фонда, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, государственного или муниципального учреждения, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг или иной организации (далее - участники информационного взаимодействия) в случаях, предусмотренных федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и актами Правительства Российской Федерации, правил обеспечения доступа пользователей к информации, размещенной в соответствующей государственной или муниципальной информационной системе с использованием единой системы идентификации и аутентификации, -

влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

7. Выполнение должностным лицом участников информационного взаимодействия действий, направленных на нарушение процесса функционирования единой системы идентификации и аутентификации или информационных систем, подключенных к единой системе идентификации и аутентификации, -

влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

8. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 6 или 7 настоящей статьи, должностным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, -

влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.";

2) в части 1 статьи 23.44 слова "статьей 13.32," заменить словами "статьями 13.32, 13.331,".

Президент Российской Федерации В. Путин