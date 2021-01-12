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12.01.2021 11:10
Рубрика: Экономика

Количество повысивших зарплату компаний в РФ выросло в два раза

Текст: Светлана Ментюкова

Количество компаний, повысивших зарплату персоналу, за два месяца стало больше в 2,2 раза. Об этом говорится в исследовании рекрутингового агентства SuperJob.

Фото: iStock
Названы вакансии с самой большой зарплатой в Москве

По данным агентства, в течение последнего полугода зарплаты выросли в 36% компаний, в конце ноября таковых было лишь 16%.

"В конце ноября о планах повышения заработной платы персоналу рассказал каждый пятый работодатель (21%), при этом в течение последнего полугодия уже было повышение зарплат в 16% компаний, а еще 22% увеличивали или индексировали зарплаты в течение последних 6-12 месяцев", - говорится в исследовании.

Там также уточняется, что по состоянию на начало января заработная плата персоналу была повышена в течение последнего полугодия уже в 36% предприятий и организаций.

Специалисты компании для оценки величины повышения зарплаты также опросили работающих граждан, на чьих предприятиях в течение последнего года проводилось повышение или индексация зарплат. "По итогам опроса, средний размер прибавки к заработной плате за минувший год составил 8%. Почти каждый второй работающий россиянин (48%) получил прибавку менее 5%. Справедливой же величиной прибавки к своей зарплате среднестатистический россиянин считает 27%", - отмечается в исследовании.

На премии, по данным SuperJob, по итогам года в конце ноября рассчитывали 27% трудоустроенных граждан. В январе, говорится в исследовании, о факте получения премии рассказали 28%. При этом, отмечается, что женщин премировали чаще мужчин - 30 и 25% соответственно, а молодежь - чаще старшего поколения (31% среди респондентов до 24 лет и 24% среди россиян старше 45 лет). "Россияне с зарплатой от 80 тысяч рублей в ноябре рассчитывали на премию чаще всего (36%), но премировали лишь 25%", - уточнили в агентстве.

В опросе SuperJob, проводившегося, с 6 по 11 января 2021 года, приняли участие представители компаний и трудоустроенные граждане из всех округов страны.

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