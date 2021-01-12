Открыта комета, которую можно будет увидеть невооруженным глазом

В конце 2021 года можно будет наблюдать невооруженным глазом комету С/2021 А1 (Leonard): под этим названием она зарегистрирована в электронном циркуляре Центра малых планет. Астрономы открыли ее в начале января.

Гиперболическую комету в созвездии Гончих Псов зафиксировал телескоп обсерватории Маунт-Леммон в штате Аризона, США. Она получила имя в честь своего открывателя Грега Леонарда. Однако после его отчета выяснилось, что ранее эту комету наблюдали ученые из других частей света, что позволило более точно определить ее орбиту. Об этом пишет бразильский астроном Марсело Зурита в Olhar Digital.

Сейчас яркость С/2021 А1 (Leonard) довольно слаба: ее сложно наблюдать даже в телескопы. Но по мере приближения к Солнцу небесное тело будет различимо все лучше: начиная с середины декабря 2021 года комету можно будет наблюдать невооруженным глазом. 18 декабря она должна будет пройти в 4 миллионах километров от Венеры, образуя красивое свечение, которое должно быть видно ранним вечером. Ряд специалистов считает, что она достигнет четвертой звездной величины, другие полагают, что по яркости она сравнится с Сириусом.

Однако, как уточняет астроном, кометы крайне непредсказуемы. Приближаясь к Солнцу они могут показывать даже большую яркость, чем ожидалось, но в то же время могут фрагментироваться и исчезать из виду, не оправдывая ожиданий наблюдателей с Земли. Ближайшей точки к Солнцу С/2021 А1 (Leonard) должна достигнуть 3 января 2022 года.