Когда в стране не останется обманутых дольщиков? Куда обращаться, если с "замороженной" стройкой годами ничего не происходит? Доходит ли до уголовного преследования застройщиков, чьи дома оказались проблемными? На эти и другие вопросы "РГ" ответил генеральный директор Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Константин Тимофеев.

В стране насчитывается около 3 тысяч проблемных домов и 200 тысяч обманутых дольщиков. Фото: Артем Геодакян/ ТАСС

В январе закончился мораторий на включение домов в разряд "проблемных", введенный из-за пандемии. В ближайшее время вырастет число проблемных домов?

Константин Тимофеев: По нашим прогнозам, появится около 200 "проблемных" домов в течение первого квартала, во втором и третьем кварталах меньше. Но для гражданина и один проблемный объект - это много, если это дом, где он купил квартиру.

Сколько вообще сейчас обманутых дольщиков?

Константин Тимофеев: Сейчас 2905 проблемных домов. Это ориентировочно 196 тысяч дольщиков. Но расчет примерный, потому что некоторые квартиры принадлежат юрлицам, есть дома, где продавали только им.

Точные цифры по каждому объекту мы видим только тогда, когда получаем реестр требований участников строительства от арбитражного управляющего.

В целом число обманутых дольщиков постепенно сокращается?

Константин Тимофеев: В 2020 году мы, наоборот, видели увеличение, потому что в реестр проблемных объектов включались дома, которые имели признаки проблемных и до 2020 года. Но с 2021 года мы ожидаем снижение. По факту, снижение количества граждан, чьи права нуждаются в восстановлении, происходит уже сейчас. Во-первых, фонд в прошлом году принял уже достаточно много решений, соответственно, около 500 объектов в 2021 году должны быть исключены из реестра проблемных. Во-вторых, все больше домов строится с использованием счетов эскроу. Проблемы с ними, если они возникнут, будут решать банки: либо вернут покупателям деньги, либо будут достраивать дома.

В 2021 году мы могли бы рассмотреть 600-700 "проблемных" домов, но финансированием пока обеспечены около 250

Предположительно список проблемных объектов перестанет существенно пополняться новыми в 2023 году, когда будет достроено 95% объектов по старым правилам, без счетов эскроу.

Кстати, у фонда в работе примерно половина из 2905 проблемных объектов, другой половиной регионы занимаются самостоятельно: либо ищут нового инвестора, либо восстанавливают права граждан за счет собственных средств.

Чего вам не хватает, чтобы вопрос с дольщиками решался быстрее?

Константин Тимофеев: Первый вопрос - это, конечно, финансирование. Оно должно быть на всю программу, на все дома. Мы в 2021 году могли бы рассмотреть 600-700 домов. Но финансированием пока обеспечены около 250 объектов.

Что нужно изменить в законодательстве, чтобы решить проблемы большего числа дольщиков?

Константин Тимофеев: 95% домов без счетов эскроу достроят в 2023 году. Фото: Пресс-служба Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства

Константин Тимофеев: Госдума оперативно реагирует на наши предложения по изменению законодательства. Но есть и нерешаемые вопросы. Например, невозможно применить механизм восстановления прав дольщиков через наш фонд, если застройщик не получал разрешения на строительство жилья. Это самострой, незаконная стройка или апартаменты. Либо объект строился по одним нормам, а потом нормы изменились - и объект уже по сути незаконен. Или было проектное решение на 10 этажей, а построили 20, и люди с 10-го по 20-й этаж оказались жертвами самостроя - тоже не можем их защитить. Они жертвы мошенников. Мы не планируем брать такие объекты в работу, здесь, наверное, инициатива региона должна быть в первую очередь. А нам нужно решить проблемы по тем 1,5 тысячи домов, попадающих под уже действующие механизмы восстановления прав дольщиков.

Что нужно делать дольщикам, многие из которых заплатили за квартиры много лет назад, чтобы ускорить решение своих проблем? Куда и как обращаться?

Константин Тимофеев: В первую очередь в контролирующие органы в своем регионе. Далее есть два механизма. Первый - если у региона уже есть "дорожная карта" по решению проблем этого дома, он гражданину говорит, когда дом планируется достроить. Второй - если субъект чувствует, что сил не хватает для решения этих проблем, он обращается в наш фонд. После обращения мы должны инициировать банкротство застройщика. И после банкротства в течение трех-шести месяцев арбитражный управляющий нам передает документы.

Если конкурсный управляющий больше полугода не может сдать документы, что делать дольщику?

Константин Тимофеев: Можно нам написать, потому что мы с конкурсным управляющим тоже на связи, можем выяснить, в чем проблема. Но иногда проблема в самих гражданах. Конкурсный говорит: предоставьте мне документы, оригинал по оплате. У гражданина его нет. Либо он потерял документы, либо на самом деле и не платил. Тогда требуется дополнительное время, чтобы разобраться в ситуации.

Доходит ли до уголовного преследования недобросовестных застройщиков? Удается с них взыскивать деньги?

Константин Тимофеев: Мы уже под сотню обращений написали в прокуратуру. Но пока, к сожалению, ущерб не был возмещен ни по одному делу. Очень сложно доказать умысел. Был ли это умысел или же тяжелая экономическая ситуация, экономический кризис? Мы со своей стороны работу наладили, ведем мониторинг, собираем информацию из регионов, как проходят взыскания. Уже активнее стали дела возбуждаться. Но очень много закрытых дел. Мы надеемся на их пересмотр и возмещение ущерба.