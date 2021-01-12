Косачев расценил "помощь Лондона по возвращению Крыма" как политпроект

Попытки Лондона "помочь" украинским властям добиться возвращения в состав страны Крыма и Донбасса- политический проект, не имеющий под собой никаких гуманитарных целей, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев. Так сенатор прокомментировал анонсированную посольство Великобритании на Украине финансовую помощь в "возвращении полуострова Крым в состав украинского государства". На эти цели предполагалось выделить до 10 тысяч фунтов стерлингов.

"Чисто политический проект, не имеющий ничего общего с заявляемыми "гуманитарными" целями, - передает РИА Новости слова Косачева. - Изменение статуса Крыма в 2014 году было единственно возможным способом реальной защиты прав и свобод жителей полуострова от экстремистской националистической угрозы с территории Украины".