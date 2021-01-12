В День прокурора Генеральный прокурор Игорь Краснов рассказал о правозащитной деятельности надзорного ведомства. Торжественное собрание началось с видео поздравления Владимира Путина, который поблагодарил прокуроров за проделанную работу и поставил перед ведомством новые задачи.

Их в свою очередь озвучил коллегам Генеральный прокурор России Игорь Краснов.

"Считаю главным нашим достижением сосредоточение на реальной помощи людям, решении их насущных проблем", - сказал Краснов.

По его словам, одним из важнейших направлений для прокуроров оставалась работа с обращениями граждан. В прошлом году прокуроры рассмотрели их более трех миллионов. Почти миллион человек были приняты на личном приеме. Как рассказал Генпрокурор, надзорное ведомство совершенствовало механизм обратной связи с гражданами. Например, прокуроры отказались от многоуровневой избыточной системы рассмотрения жалоб прокурорами на всех уровнях - от района до центрального аппарата. Это, по мнению Краснова, позволило оперативно восстанавливать нарушенные права, и прокуроры, по его словам, будут наращивать усилия в этом направлении. В частности, прокуроры будут продолжать защищать права сирот, детей-инвалидов и многодетных семей.

Генпрокурор напомнил также, что по инициативе надзорного ведомства, еще на год был продлен мораторий на проведение плановых проверок малого бизнеса.

Особой живости в собрание прокуроров добавила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая попросила Игоря Краснова подумать над назначением одним из своих заместителей прокурора-женщину.

"Хочу вас немного покритиковать: среди заместителей Генерального прокурора нет ни одной женщины, Игорь Викторович, а вот такой крен, уклон на усиление социальной защиты граждан, мне кажется, лучше женщин никто не делает. Не хочу обижать мужчин, потому что они это чувствуют по-другому", - сказала Матвиенко. И попросила Генпрокурора подумать на тему назначения одной из профессиональных прокуроров-женщин своим заместителем.

Выступивший после нее спикер Госдумы Вячеслав Володин вручил прокурорам награды. Причем 90 процентов награжденных - женщины.