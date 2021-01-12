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12.01.2021 22:22
Рубрика: Спорт

Подает все увереннее

Теннисистка Кудерметова впервые вышла в финал турнира WTA
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 3(8354)
Россиянка Вероника Кудерметова обыграла в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Абу-Даби украинку Марту Костюк.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (10:8), 6:4 в пользу Вероники. В сегодняшнем финале ее соперницей будет представительница Беларуси Арина Соболенко (четвертый номер посева).

- У нас с Ариной дружеские отношения. Думаю, нас ждет интересный и увлекательный матч. У меня нет ожиданий от финала, потому что Соболенко - теннисистка из топ-10, она играет невероятно, - отметила Вероника в интервью официальному сайту турнира. - Наверняка она будет ощущать больше давления, потому что должна побеждать. Арина осталась в десятке лучших, завоевала два титула подряд. Завтра я буду играть свободно, постараюсь расслабиться и насладиться финалом.

Кудерметова занимает 46-е место в рейтинге WTA. Ее лучшим результатом на турнирах "Большого шлема" является выход в третий круг Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос") в Париже в 2019 году. К слову, россиянка впервые в карьере пробилась в финал соревнований под эгидой WTA.

В случае победы Кудерметова станет первой ракеткой России. Благодаря выходу в финал она уже обогнала в рейтинге Светлану Кузнецову и Анастасию Павлюченкову, поднявшись на 36-ю строчку. Если Вероника завоюет титул, то она обойдет Екатерину Александрову (33-е место).

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- Мне просто нужно концентрироваться на своей игре, на движении по корту и стараться делать все, что могу в данный момент. Это отлично работает. В финале мне нужно сохранять концентрацию и быть внимательной. Подача будет иметь большое значение. С нетерпением жду этого матча, - отметила в свою очередь Соболенко.

Спорт Теннис Турниры ATP и WTA

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