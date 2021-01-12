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12.01.2021 11:40
Рубрика: Власть

ЛДПР внесла законопроект о дополнительной индексации пенсий

Текст: Татьяна Замахина

В Госдуму внесен законопроект о возможности дополнительной индексации пенсий в течение года. Правительство РФ документ не поддержало.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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Авторами выступили депутаты фракции ЛДПР во главе с вице-спикером ГД Игорем Лебедевым. Они предложили провести дополнительную индексацию социальных и страховых пенсий. Так, социальные пенсии, согласно проекту, будут индексироваться как с 1 апреля (с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера), так и с 1 июля. Второе повышение предписывается, если инфляция за прошлый год превысит темп роста указанного прожиточного минимума. Страховые пенсии предлагают индексировать с 1 января - исходя из стоимости одного пенсионного коэффициента (а с 2025 года - с 1 февраля на уровень инфляции), а также с 1 апреля - исходя из роста доходов Пенсионного фонда.

Правительство в своем заключении отметило, что реализация проекта потребует дополнительных расходов из федерального бюджета и бюджета фонда. При этом документ не содержит норм, определяющих источники и порядок исполнения нового вида расходных обязательств.

В кабмине также напомнили, что размер страховой пенсии в 2019-2024 годах корректируется ежегодно с 1 января каждого года путем индексации индивидуального пенсионного коэффициента, а также размера фиксированной выплаты к ней. А если общая сумма материального обеспечения пенсионера не достигает величины регионального прожиточного минимума, то дополнительно устанавливается социальная доплата к пенсии.

Власть Работа власти Госуправление Партии ЛДПР Вопросы о пенсии

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