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12.01.2021 14:48
Рубрика: Общество

Лингвисты рассказали о месте слова "бык" в русском языке

Текст: Елена Кухтенкова
Поздравив россиян с Новым годом, лингвисты сайта "Современный русский" нашли множество вариантов употребления слова "бык" в русском фольклоре и фразеологии. Прежде всего они напоминают, что символ наступившего года соотносится в "великом и могучем" с такими понятиями, как сила, упорство, выносливость. В культурах разных народов у быка характеристики по большей части положительные, а в мифологии образ двойственный: тут и Минотавр, и золотой телец, и Зевс, в обличии быка похищающий Европу.

В исследовании также отмечается, что в русском фольклоре можно заметить несколько вариантов использования лексемы "бык". Первая: "Здоров, как бык, да не знает, как быть" - это почти то же самое, что "Сила есть, ума не надо", когда обнаруживается диссонанс физических и интеллектуальных свойств какой-либо личности. А вот выражение "Силен, как бык, а смирен, как корова" - это уже про несоответствие между внешним угрожающим видом и природным добродушием и незлобивостью.

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Филологи полагают, что последнее противопоставление является отголоском периода, когда будущего грозного быка еще именовали телком. В русском языке есть несколько выражений, дающих полное представление о поведении, характере и повадках этого милого создания: ласковый, как теленок; покорный, как теля; телячий восторг; телячьи нежности.

А вот о превращениях через испытания: "Поехал за море телком - воротился бычком". Довольно популярно и выражение "Ласковый теленок двух маток сосет". Кстати, у него, замечают знатоки русского языка, есть не всем известные варианты продолжения: "Ласковый теленок двух маток сосет, а худое теля и одну потеря" или "Ласковый теленок двух маток сосет, а стылый ни к одной не попадет" (стылый здесь - "постылый, нелюбимый, противный").

К слову, этимологически бык является родственником таким "малявкам", как букашка и пчела (бъчела). Эти слова однокоренные и восходят к славянскому глаголу бучать - "жужжать, реветь, гудеть" (ср. сербский глагол бу́чати - "бушевать", словен. búčati - "глухо звучать", чеш. bučeti и польск. buczeć - "мычать").

По мнению филологов, в народном сознании бык - это мощь, напор. Недаром говорят: здоров как бык или силен как бык. Жаргонным словом "бычара" называют того, кто отличается внушительными физическими характеристиками. Из этой же категории глагол "быковать" - вести себя агрессивно, по-хамски, да и разговорное "набычиться" ничего хорошего не сулит.

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В составе русских фразеологизмов элемент "бык" тоже встречается. Например, брать быка за рога - это смело и энергично начинать с самого важного, а реагировать "как бык на красную тряпку" - проявлять раздражение, ярость.

В русских пословицах и поговорках, замечают русисты, у быка по большей части статусная роль, он дороден, породист: "Хорошего быка и под ярмом узнают", "Хороший бык полстада сто′ит", "Мужик богатый, что бык рогатый: в тесные ворота и не влезет". Но бывает, что даже такой мощный субъект страдает под напором обстоятельств, например оказавшись на чужбине: "Хорош город Питер, да и быка повытер".

Ученые исследовали образ быка и в русской поэзии. Николай Некрасов в поэме "Кому на Руси жить хорошо" проводит параллель "мужик что бык", намекая на общую черту - упрямство. Сергей Есенин в "Сорокоусте" называет быка "дворовым молчальником", подчеркивая его спокойствие и покорность. У Иосифа Бродского - напротив - бушующий январь сравнивается с разъяренным быком, неукротимой и опасной стихией ("Колесник умер, бондарь..."). И окрашен бык по-разному в зависимости от событийного контекста. Так, у Ивана Бунина в стихотворении "Осенний день..." пьет воду "рогатый вол, большой соловый бык" (соловый - желтоватый). А у Владимира Маяковского в "Нашем марше" "дней бык пег" (пегий - пестрый), у Алексея Толстого в "Весеннем дожде" по синему полю мчится солнечный "червленый бык" (темно-красный, багряный).

Кстати, одним из самых известных в литературе для детей стал тот самый бычок, что идет, "качается, вздыхает на ходу" у Агнии Барто. Популярна и докучная детская сказка про белого бычка, занудная история, которой не видно конца: "Рассказать тебе сказку про белого бычка? - Расскажи. - Ты скажи, да я скажи, да сказать ли тебе сказку про белого бычка? - Скажи…". Есть и более богатая на события народная сказка "Бычок - смоляной бочок", в которой соломенный теленочек с вымазанным смолой боком помогает деду, бабке и внучке поправить их материальное положение.

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