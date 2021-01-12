У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Люди начали массово переходить в Telegram на фоне проблем у WhatsApp

Текст:   Антон Благовещенский
12.01.2021,  
18:50
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

За последние трое суток Telegram прирос более чем 25 миллионами новых пользователей, сообщил в своем канале основатель мессенджера Павел Дуров.

По его словам, 38 процентов из них живут в Азии, 27 процентов - в Европе, 21 процент - в Латинской Америке, еще 8 процентов - на Ближнем Востоке.

"Это значительный рост по сравнению с прошлым годом, когда каждый день регистрировалось полтора миллионв новых пользователей", - отметил Дуров.

Он подчеркнул, что его мессенджер стал убежищем для тех, кто ищет сервис, ориентированный на конфиденциальность и безопасность.

WhatsApp рассказал, может ли он прослушивать звонки

Помимо Telegram, рост новых регистраций испытывает мессенджер Signal. Как пишет CNBC со ссылкой на данные Sensor Tower, в период с 6 по 10 января приложение Signal установили на мобильные устройства около 7,5 миллиона раз - примерно в 40 раз больше по сравнению с предыдущей неделей.

Напомним, что WhatsApp столкнулся с критикой со стороны пользователей после того, как объявил о намерении передавать персональные данные материнской компании Facebook. Отказаться от этой опции, прописанной в условиях использования сервиса, нельзя - пользователям предлагается принять их или удалить учетную запись.

мессенджеры
Фото: vivo
vivo показала 5G-смартфон на базе Snapdragon 480 за 260 долларов 17:41
WhatsApp ввел новые правила, пользователям рекомендуют менять мессенджер 09.01.2021
Павел Дуров сделает Telegram платным в 2021 году. Что изменится 23.12.2020
Telegram
Telegram "обрушился" в России 04.01.2021
Павел Дуров рассказал, какие функции Telegram станут платными 23.12.2020