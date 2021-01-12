До инаугурации Джозефа Байдена остается неделя, которая будет наполнена страстями, слухами и склоками, однако можно смело подводить итоги президентства Дональда Трампа. Останется он в политике или нет, станет внесистемным игроком и попытается сплотить обделенных или попробует бороться за влияние на Республиканскую партию - это следующий этап. Эксперимент с эксцентричным смутьяном в Белом доме окончен.

Трамп - столь яркий персонаж, что при оценке его политики трудно сохранять беспристрастность. Попробуем абстрагироваться от эмоций.

В Соединенных Штатах он обеспечил срывание "всех и всяческих масок" - острое социально-политическое противостояние и раскол общества, копившиеся с 1980-х годов, выплеснулись наружу в форме, как многие назвали, "холодной гражданской войны".

Не Трамп был причиной такого положения вещей, но благодаря личным особенностям он вызвал на свет божий всех возможных "духов" - от крайне правых до крайне левых. Конфликт разных Америк - очередная коллизия двух американских ипостасей. Одна - консервативная и традиционалистская, уходящая корнями в мировоззрение первых переселенцев, которые бежали из Европы в поисках личной свободы и обособленного от других "золотого века".

Вторая - либеральная, связанная с энергией социальных и прочих инноваций, которые за 150 лет превратили США из гордого постороннего в доминанту мировой политики. На каждом новом витке истории страны эти два образа все сложнее примирять. Но сейчас внутриамериканский кризис отягощен тем, что он разворачивается в условиях изменений всего мирового порядка и является его частью.

В Соединенных Штатах Трамп обеспечил срывание "всех и всяческих масок"

Этим отчасти объясняется и ожесточенность схватки, которая далека от окончания. Дестабилизация общественно-политической системы очень серьезная.

И главное - ни с какой стороны нет стремления к компромиссу, желания смягчить противоречия. Либералы предчувствуют возможность чистой победы - традиционалистская Америка скукоживается под давлением демографических и технологических факторов. Консерваторы это тоже понимают, поэтому руководствуются логикой "ни шагу назад!". Трамп как утрированное олицетворение конфликта электрифицировал и тех и других.

Все это оставалось бы делом одной конкретной страны, не занимай она уникального места в мире.

Перспектива потрясений в Соединенных Штатах многих пугает из-за возможных последствий для остального человечества. Можно согласиться, но с двумя оговорками. Во-первых, снижение уровня глобального американского доминирования происходит и без катаклизмов в США - по общей логике международного развития. Во-вторых, совсем недавно по историческим меркам мир пережил крушение системообразующей сверхдержавы - СССР, и адаптировался с этому довольно быстро.

Трамп приходил к власти под лозунгом "возвращения домой" - Америке пора заняться своими делами, а не размениваться на международные авантюры. Лозунг "глобального лидерства" он заменил на необходимость первенства в "стратегическом соперничестве великих держав". Иными словами, быть самыми сильными, чтобы в любой момент иметь возможность обеспечить собственные интересы, но не брать обязательство регулировать международную ситуацию. В целом этот поворот произошел.

Следующая администрация постарается вернуть лозунги дотрамповской эпохи и заверить остальных, что американское руководство миром снова в силе. Однако воплотить в жизнь это будет крайне сложно, не только потому, что "Трамп все испортил", как будут говорить. Международная система приспосабливается к децентрализации, и это объективный процесс.

Тем не менее возможны попытки вернуть Соединенным Штатам лидирующую роль, опираясь на идеологические инструменты наподобие анонсированного Байденом "саммита демократий". Напористое проведение такой повестки довольно опасно, памятуя, к чему вели силовые меры по продвижению демократии в конце ХХ - начале XXI века.

Трамп стал самым мирным президентом США за десятилетия, пожалуй, со времени Рональда Рейгана

И в любом случае это не приведет к желаемой цели, скорее заставит другие страны искать, как обезопасить себя от внешнего воздействия. Кстати, удар технологических гигантов по Трампу после беспорядков на Капитолии, показавший мощь этих корпораций и степень монополизации информационной сферы, только подстегнет "антимонопольную" работу в других частях планеты.

Одно можно точно записать в актив Дональда Трампа. Он стал самым мирным президентом США за десятилетия, пожалуй, со времени Рональда Рейгана. Мирным в буквальном смысле - не начал ни одной войны (упоминание Рейгана в этом контексте кажется парадоксальным, но кроме фарсовой демонстрации силы против мизерной Гренады он военных операций не проводил).

Все его последователи по нарастающей участвовали в войнах. Будучи президентом Трамп попытался переосмыслить экспансионизм в экономических категориях, преимущественными были, соответственно, экономико-политические, а не военно-политические инструменты.

Тарифные и санкционные кампании приняли при нем новый масштаб, и это наследие сохранится, наверное, с иной словесной упаковкой. Байден и его команда, правда, относятся к политической генерации, карьера которой резко шла вверх в эпоху частых военных акций США - начиная с президентства Билла Клинтона. Так что относительную сдержанность Трампа на международной арене, мы, возможно, еще вспомним добрым словом.