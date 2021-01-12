Мадриду не хватили соли для обработки дорог

В Мадриде закончилась соль, правда, не пищевая, а та, которой посыпают дороги. Все запасы были израсходованы для борьбы с последствиями снежной бури, обрушившейся на Испанию в конце прошлой недели. Сначала улицы замело снегом, а затем - после небольшой оттепели - ударили морозы.

Не сильные по меркам России, всего около -10, но для не привычных к такому жителей Мадрида это стало серьезным испытанием. Не исключено даже, что испанская столица будет объявлена зоной бедствия, по крайней мере, на этом настаивают в оппозиционной Народной партии, а именно ее представители возглавляют город и окружающий его регион.

А пока политики спорят, в Мадрид в срочном порядке была организована поставка 3,5 тысячи тонн соли. Около сотни грузовиков были отправлены в городок Торревьеха, расположенный на юго-востоке Испании. Тут, на берегу уникального розового озера, находится крупнейшее в стране предприятие по производству соли, которой снабжается не только вся Испания, но и многие другие европейские страны и даже США и Канада, напоминает El Mundo.

Для более эффективной борьбы с наледью на дорогах в Мадриде даже организовали бесплатную раздачу соли. Жители города теперь могут сами обработать дороги и тротуары возле своих домов. Это как нельзя кстати, поскольку коммунальные службы с трудом справляются со свалившимися на них проблемами. Только сегодня, спустя уже три дня после мощного снегопада, удалось запустить несколько маршрутов автобусов. По словам мэра Мадрида Хосе Луиса Мартинеса-Альмейды, на уборку всего выпавшего снега может уйти одна-две недели.

Кстати, не дождавшись уборочных машин, российские и белорусские дипломаты сами взялись за лопаты и очистили территорию возле посольств. Как рассказали в российской дипмиссии, для этого пришлось проявить изрядную смекалку, ведь в испанских магазинах не нашлось лопат. Их пришлось изготовить самим. Это получилось благодаря золотым рукам одного из сотрудников посольства - Станислава Верхоглядова. И уже потом дипломаты и административно-технический состав представительства во главе с послом Юрием Корчагиным приступили к уборке снега. Что, кстати, вызвало восхищение местных жителей, не видевших прежде подобных орудий труда.

В социальных сетях пользователи высоко оценили инициативу наших соотечественников, предложив провести испанцам ускоренный курс борьбы с последствиями снежной бури. Ситуация осложняется пришедшими в Испанию морозами. По мнению представителей Государственного метеорологического агентства, минувшая ночь стала самой холодной как минимум за последние 20 лет. В ряде регионов она опустилась до -20 градусов Цельсия. А в местечке Молина в Арагоне - до -25.

В связи с заморозками власти просят жителей не выходить из своих домов. В Мадриде аж до 18 января отменили занятия в учебных заведениях.