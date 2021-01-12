Меркель предложила продлить жесткий карантин в Германии на два месяца

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила на заседании рабочей группы по внутренней политике 12 января, что стране необходим строгий карантин еще на 8-10 недель. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

В частности, Меркель отметила, что "если мы не сможем удержать этот британский штамм коронавируса, то к Пасхе число зараженных увеличится в 10 раз". Чтобы избежать всплеска, она предложила продлить изоляцию еще более чем на два месяца. Отметим, что католическая Пасха в этом году празднуется 4 апреля.

Между тем в Германии растет число недовольных жесткими изоляционными мерами властей, поскольку эти меры приводят к большим проблемам в экономике.

О так называемом "британском штамме" коронавируса стало известно в середине декабря 2020 года. Считается, что он намного быстрее распространяется, однако данных о большей опасности нового штамма в плане смертности или тяжелого течения болезни пока нет.