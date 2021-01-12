Месси признан лучшим плеймейкером десятилетия

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим плеймейкером десятилетия по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), сообщает пресс-служба организации.

Голосование проводилось на основе результатов ежегодных рейтингов IFFHS с 2011 по 2020 год. От 20 очков присуждалось за первую строчку по итогам года до одного - за 20-е. Месси удостаивался этого звания четырежды - в 2015, 2016, 2017 и 2019 годах, а также становился вторым в 2011, 2014, 2018 и 2020 годах.

Лионель набрал в общей сложности 174 очка. Вслед за аргентинцем расположился его бывший одноклубник, полузащитник японского "Виссел Кобе" Андрес Иньеста (победитель в 2012 и 2013 году; 127 очков), а замкнул тройку лидеров хавбек мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич (победитель в 2018 году; 113 очков). В топ-10 списка также вошли: Кевин де Брюйне (103 очка), Тони Кроос (90), Эден Азар (77), Неймар (71), Месут Озил (69), Андреа Пирло (63) и Яя Туре (60).

Лучшим тренером десятилетия был признан рулевой "Атлетико" Диего Симеоне. Он набрал в голосовании 152 очка. Вторым стал наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола (144), третьим - Юрген Клопп из "Ливерпуля" (105). Далее расположились Жозе Моуринью (91), Массимилиано Аллегри (77), Унаи Эмери (70), Зинедин Зидан (59), Карло Анчелотти (57), Маурисио Почеттино (56) и Марсело Гальярдо (56).