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12.01.2021 12:48
Рубрика: Власть

МИД РФ: Смена администрации США повлияет на афганское урегулирование

Текст: Константин Волков
Избранный президент США Джозеф Байден может скорректировать решение Дональда Трампа о выводе американских войск из Афганистана, но маловероятно, что такая коррекция будет означать кардинальное изменение подхода, цитирует РИА Новости 12 января слова спецпредставителя президента РФ по Афганистану, директора второго Департамента Азии МИД России Замира Кабулова.

По словам дипломата, смена администрации США, вероятно, окажет влияние на процесс мирного урегулирования ситуации в Афганистане, "однако вряд ли речь будет идти о кардинальных переменах". Скорее всего, полагает Кабулов, при Байдене могут быть изменены "параметры вывода американских войск" или замена регулярных частей армии США на частные военные компании. Последнее, считает российский дипломат, "было бы ошибкой".

Фото: AP Photo/Patrick Semansky
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Кабулов также отметил, что Россия готова продолжать работу с Вашингтоном вне зависимости от того, кто займет пост спецпредставителя Госсекретаря США по Афганистану в администрации Байдена. При этом, рассказал дипломат, с нынешним спецпредставителем Залмаем Халилзадом у него "налажен хороший диалог".

"Халилзад прекрасно знаком с афганской спецификой и обладает большим дипломатическим опытом. Вместе с тем будем готовы работать с любым другим американским переговорщиком, главное, чтобы его подход к взаимодействию был деловым и конструктивным", - подчеркнул Кабулов.

В 2020 году после долгих переговоров США и движение "Талибан" (запрещено в РФ) подписали в Катаре соглашение о мире, предусматривающее вывод американских войск из Афганистана в течение 14 месяцев и начало межафганского диалога. Диалог может начаться в марте после сделки по обмену пленными.

Минобороны США планирует, что к 15 января 2021 года в Афганистане должно остаться 2500 американских военнослужащих. Однако в настоящее время в США возникли некоторые сложности в отношении финансирования вывода войск. Ранее президент США Дональд Трамп наложил вето на использование средств из оборонного бюджета страны в том числе для вывода военнослужащих из Афганистана. И хотя власти США приняли оборонный бюджет, преодолев вето, теперь исполняющий обязанности министра обороны Кристофер Миллер должен предоставить Конгрессу оценку рисков и влияния на ситуацию в случае продолжения вывода.

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