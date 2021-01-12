МИД РФ заявил о приостановке оформления электронных виз для иностранцев

Консульский департамент МИД РФ распространил сообщение, в котором сказано о приостановке оформления единых электронных виз для иностранцев до особого распоряжения правительства.

"В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации оформление единых электронных виз приостановлено до особого распоряжения правительства РФ", сказано в сообщении.

При этом система выдачи универсальной однократной электронной визы для въезда на территорию РФ уже готова, и теперь начало ее работы зависит от эпидемиологической ситуации.