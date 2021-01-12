Если документ примут, то владельцам сертификата, чтобы компенсировать затраты, не нужно будет доказывать, что велись строительные работы того дома, который уже возведен и зарегистрирован. "Законченное строительство дома, оформленного в собственность, не требует подтверждения факта проведения работ", - отметили в пресс-службе минтруда. То есть достаточно будет предоставить в Пенсионный фонд выписку из Росреестра о том, что дом находится в собственности. Распорядитель маткапитала обязан оформить жилое помещение в общую собственность всех членов семьи.

Пока гражданам приходится собирать пакет актов, чтобы возместить строительство из маткапитала. В их числе документы, подтверждающие монтаж фундамента, возведение стен, кровли. По данным минтруда, на улучшение жилищных условий маткапитал расходуют 85% семей.