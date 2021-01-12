Минздрав: Медпомощь в новогодние праздники оказывалась в полном объеме

В праздничные дни российские медики оказывали помощь населению в полном объеме, никаких сбоев не зафиксировано. Об этом рассказал глава Минздава Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19, которое провел премьер-министр Михаил Мишустин.

"В период новогодних праздников медицинская служба в полном объеме оказывала медицинскую помощь гражданам РФ", - сказал министр. Ведомство заблаговременно приняло меры на случай увеличения числа обращений пациентов с травмами и токсикологическими отравлениями, во всех регионах были усилены медицинские бригады, сообщил он.

"Это позволило нам пройти праздничный период без крупных аварийных ситуаций, - отметил Мурашко. - В стране не зарегистрировано серьезных системных сбоев в оказании медицинской помощи гражданам".

Глава Минздава рассказал, что в праздники, особенно 31 декабря и 1 января, было много обращений пострадавших в результате ДТП. Кроме того, в выходные дни поступали пациенты со спортивными травмами.

Массовых отравлений алкоголем в этот раз не зафиксировано. "Количество пациентов в целом соответствовало предыдущим годам, каких-то групповых случаев не было, это оценивается как позитивный тренд", - заключил Мурашко.