Мишустин освободил от должности замминистра транспорта

Заместитель министра транспорта РФ Юрий Цветков освобожден от своей должности. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Освободить Цветкова Юрия Александровича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе", - говорится в документе, который цитирует ТАСС.

Цветков был назначен замминистра еще предыдущим главой кабмина Дмитрием Медведевым 3 августа 2018 года. При этом он покинул должность президента ПАО "Новошип", которую занимал с 2012 года. С 1996-го по 2008-й Цветков работал в Счетной палате РФ, курируя транспортную отрасль.