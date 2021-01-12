Мишустин создал в аппарате правительства семь профильных департаментов

Премьер-министр Михаил Мишустин внес изменения в структуру аппарата правительства. Ряд крупных департаментов расформированы, их функции распределены по нескольким, более профильным.

В частности, упразднены департамент здравоохранения и социального развития, департамент промышленности, энергетики и транспорта, департамент регионального развития и инфраструктуры.

При этом в аппарате появились семь новых департаментов: здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта, энергетики. Департамент сопровождения законопроектной деятельности преобразован в департамент сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования. Также создано Сводно-аналитическое управление правительства.

Решение о преобразованиях принято для совершенствования работы аппарата правительства и организации эффективного контроля за выполнением решений, принимаемых президентом, говорится в сообщении кабмина.