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12.01.2021 10:45
Рубрика: Власть

Мишустин создал в аппарате правительства семь профильных департаментов

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин внес изменения в структуру аппарата правительства. Ряд крупных департаментов расформированы, их функции распределены по нескольким, более профильным.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В частности, упразднены департамент здравоохранения и социального развития, департамент промышленности, энергетики и транспорта, департамент регионального развития и инфраструктуры.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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При этом в аппарате появились семь новых департаментов: здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта, энергетики. Департамент сопровождения законопроектной деятельности преобразован в департамент сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования. Также создано Сводно-аналитическое управление правительства.

Решение о преобразованиях принято для совершенствования работы аппарата правительства и организации эффективного контроля за выполнением решений, принимаемых президентом, говорится в сообщении кабмина.

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