Мишустин создал в аппарате правительства семь профильных департаментов

В частности, упразднены департамент здравоохранения и социального развития, департамент промышленности, энергетики и транспорта, департамент регионального развития и инфраструктуры.
При этом в аппарате появились семь новых департаментов: здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта, энергетики. Департамент сопровождения законопроектной деятельности преобразован в департамент сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования. Также создано Сводно-аналитическое управление правительства.
Решение о преобразованиях принято для совершенствования работы аппарата правительства и организации эффективного контроля за выполнением решений, принимаемых президентом, говорится в сообщении кабмина.