Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документы о дополнительных параметрах реформы госаппарата. Изменения внесены и в структуру аппарата правительства, где вместо крупных департаментов появятся семь профильных. Таким образом, кабмин завершил подготовку нормативной базы для оптимизации системы госуправления. Преобразования начались в январе и должны завершиться до 1 апреля. В целом сокращение затронет более 32 тысяч должностей - в основном за счет имеющихся вакансий.

Согласно постановлению установлена предельная численность госслужащих и фонд оплаты труда. Документ касается центральных аппаратов федеральных ведомств, а также их территориальных подразделений. О масштабной оптимизации штата чиновников глава правительства объявил в ноябре прошлого года. Она затронет 45 министерств и ведомств. В центральных аппаратах федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) под сокращение попадут 5 процентов ставок, в территориальных подразделениях - 10 процентов. В целом - более 32 тысяч штатных единиц. Оптимизацию проведут в основном за счет имеющихся вакансий при сохранении фонда оплаты труда.

В федеральных органах исполнительной власти введен единый стандарт организационной структуры. Численность сотрудников в департаментах при министерствах должна составлять не меньше 40 человек, управлений в службах и агентствах - не менее 25, отделов в составе департамента или управления - не менее 5, самостоятельного отдела - не менее 10. Для обеспечивающих подразделений устанавливается ограничение - не более 30 процентов общей численности сотрудников. В новой модели госаппарата будет жесткое требование к заместителям руководителей федеральных органов власти: каждый из них должен координировать работу не менее двух департаментов или управлений.

В результате в министерствах и ведомствах расформируют 74 структурных подразделения, 36 заместителей руководителей федеральных органов попадают под сокращение. Соответствующие изменения премьер-министр утвердил в конце прошлого года. В частности, министру финансов количество заместителей уменьшили с 12 до 10, двух замов сократили министру энергетики и министру по развитию Дальнего Востока и Арктики (до пяти и четырех соответственно), по одному - главам минприроды и минсельхоза, оставив шесть и восемь заместителей.

В ведомствах расформируют 74 структурных подразделения, 36 заместителей руководителей попадают под сокращение

В отдельных случаях ФОИВы смогут отклоняться от установленных параметров, но такие решения будет принимать специальная подкомиссия по вопросам оптимизации структуры и численности федеральных органов исполнительной власти правительственной комиссии по проведению административной реформы.

Мишустин также уточнил структуру аппарата правительства. Ряд крупных департаментов расформированы, их функции распределены по нескольким, более профильным. Так, упразднены департамент здравоохранения и социального развития, департамент промышленности, энергетики и транспорта, департамент регионального развития и инфраструктуры. При этом в аппарате появились семь новых департаментов: здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта, энергетики. Департамент сопровождения законопроектной деятельности преобразован в департамент сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования. Также создано Сводно-аналитическое управление правительства. Решение о преобразованиях принято для совершенствования работы аппарата правительства и организации эффективного контроля за выполнением решений, принимаемых президентом.