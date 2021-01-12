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12.01.2021 21:30
Рубрика: Власть

Правила сокращения

Михаил Мишустин утвердил предельную численность госслужащих
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 3(8354)
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документы о дополнительных параметрах реформы госаппарата. Изменения внесены и в структуру аппарата правительства, где вместо крупных департаментов появятся семь профильных. Таким образом, кабмин завершил подготовку нормативной базы для оптимизации системы госуправления. Преобразования начались в январе и должны завершиться до 1 апреля. В целом сокращение затронет более 32 тысяч должностей - в основном за счет имеющихся вакансий.

Согласно постановлению установлена предельная численность госслужащих и фонд оплаты труда. Документ касается центральных аппаратов федеральных ведомств, а также их территориальных подразделений. О масштабной оптимизации штата чиновников глава правительства объявил в ноябре прошлого года. Она затронет 45 министерств и ведомств. В центральных аппаратах федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) под сокращение попадут 5 процентов ставок, в территориальных подразделениях - 10 процентов. В целом - более 32 тысяч штатных единиц. Оптимизацию проведут в основном за счет имеющихся вакансий при сохранении фонда оплаты труда.

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В федеральных органах исполнительной власти введен единый стандарт организационной структуры. Численность сотрудников в департаментах при министерствах должна составлять не меньше 40 человек, управлений в службах и агентствах - не менее 25, отделов в составе департамента или управления - не менее 5, самостоятельного отдела - не менее 10. Для обеспечивающих подразделений устанавливается ограничение - не более 30 процентов общей численности сотрудников. В новой модели госаппарата будет жесткое требование к заместителям руководителей федеральных органов власти: каждый из них должен координировать работу не менее двух департаментов или управлений.

В результате в министерствах и ведомствах расформируют 74 структурных подразделения, 36 заместителей руководителей федеральных органов попадают под сокращение. Соответствующие изменения премьер-министр утвердил в конце прошлого года. В частности, министру финансов количество заместителей уменьшили с 12 до 10, двух замов сократили министру энергетики и министру по развитию Дальнего Востока и Арктики (до пяти и четырех соответственно), по одному - главам минприроды и минсельхоза, оставив шесть и восемь заместителей.

В ведомствах расформируют 74 структурных подразделения, 36 заместителей руководителей попадают под сокращение

В отдельных случаях ФОИВы смогут отклоняться от установленных параметров, но такие решения будет принимать специальная подкомиссия по вопросам оптимизации структуры и численности федеральных органов исполнительной власти правительственной комиссии по проведению административной реформы.

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Мишустин также уточнил структуру аппарата правительства. Ряд крупных департаментов расформированы, их функции распределены по нескольким, более профильным. Так, упразднены департамент здравоохранения и социального развития, департамент промышленности, энергетики и транспорта, департамент регионального развития и инфраструктуры. При этом в аппарате появились семь новых департаментов: здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта, энергетики. Департамент сопровождения законопроектной деятельности преобразован в департамент сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования. Также создано Сводно-аналитическое управление правительства. Решение о преобразованиях принято для совершенствования работы аппарата правительства и организации эффективного контроля за выполнением решений, принимаемых президентом.

Власть Работа власти Госуправление Правительство Председатель Правительства

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