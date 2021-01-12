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12.01.2021 21:02
Рубрика: Власть

МО: В Вооруженных силах болеют коронавирусом менее 4 тыс. военнослужащих

Текст: Юрий Гаврилов

Количество военнослужащих, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией, превысило в армии и на флоте 25,1 тысячи человек. Эти данные во вторник вечером опубликовали в специальном бюллетене на официальном сайте Минобороны РФ.

Там сказано, что только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровели 99 военнослужащих. Кроме того, начиная с марта прошлого года, почти 97,5 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
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На сегодняшний день 3 943 военнослужащих, у которых результаты теста на COVID-19 оказались положительными, находятся на контроле у врачей. Это меньше, чем было в минувший понедельник и несколькими днями ранее. Более 2 тысяч таких пациентов лежат в военных госпиталях. Шестьдесят два изолированы по месту службы. Двадцать семь находятся в гражданских больницах и клиниках. Еще 1 818 человек лечатся на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. В тяжелом состоянии - десять. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у двадцати пяти пациентов. Остальные болеют без симптомов.

В бюллетене также отмечается, что в многопрофильных центрах, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь оказали более 14,3 тысячи заболевших, 4 913 из которых - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Пандемия коронавируса COVID-19

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