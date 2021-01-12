Чуть ранее в Instagram Юсупова был размещен пост, в котором злоумышленники открыли сбор средств на операцию для его матери, якобы лежащей в реанимации после страшного ДТП. "Врачи говорят, что надо срочно оперировать, чтобы спасти мою маму. Прошу - помогите! Мне чужого не надо, мы каждому все вернем. На коленях перед вами стою", - обратились аферисты к пользователям соцсети от имени Юсупова.

Аферисты взломали аккаунт летчика и разместили слезное письмо с просьбой помочь его матери

Для большей убедительности к посту мошенники прикрепили поддельную выписку из больницы, в которой указали действительно страшные диагнозы, к примеру, перелом-размозжение головного мозга.

Instagram временно заблокировал страницу пилота после поступивших жалоб.

Стоит отметить, что во вторник министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что именно кибермошенники стали драйвером роста тяжких преступлений в России в 2020 году. "Это единственный вид преступности, сильно возросший за истекший год. Именно за счет резкого увеличения числа мошенничеств, в том числе в телекоммуникационных сферах, у нас выросла в целом тяжкая преступность", - отметил глава МВД России.

Ранее Владимир Колокольцев сообщал о создании в структуре МВД киберполиции - подразделений, которые станут специализироваться на раскрытии и предотвращении подобных преступлений.

Напомним, утром 15 августа 2019 года самолет Airbus A321, на борту которого находились 226 пассажиров, совершил экстренную посадку в поле Раменского района Подмосковья. Он вылетел из аэропорта Жуковский и направлялся в Симферополь, но на взлете в его двигатели попали птицы. Один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками. Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин приняли решение экстренно посадить самолет. Благодаря их профессионализму и тому, что посадка была совершена на кукурузное поле, смягчившее удар при приземлении, пожара на борту удалось избежать. Никто не пострадал.