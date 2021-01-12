Новости

ПСВ подтвердил договоренность со "Спартаком" по переходу Хендрикса 21:16
МИД РФ: Москва готова обсуждать с Вашингтоном ограничения на ядерные заряды 21:05
NVIDIA показала видеокарту для геймеров за 33 тысячи рублей 20:51
Иран отверг обвинения Помпео в связях с "Аль-Каидой" 20:29
Собравшихся в Европу британцев не пускают через границу 20:03
Патриарх Кирилл назвал смерть почетного экзарха всея Беларуси потерей для церкви 19:54
Голландские таможенники конфисковали у британских водителей бутерброды 19:53
В Нижнем Новгороде автокран протаранил восемь автомобилей 19:26
В январе в Москве ожидаются горы снега и минус 26 градусов 19:19
Netflix выложил анонс своих главных премьер 2021 года 19:10
В Болгарии в преддверии выборов выявили более полумиллиона "мертвых душ" 19:06
В Подмосковье родился младенец-гигант 19:05
В Петербурге курьер выдумал заказ и обокрал магазин на 30 тысяч рублей 19:01
Трамп отказался говорить о своей отставке 18:55
В прокат выходит последний фильм Федерико Феллини "Голос Луны" 18:55
На железной дороге появилась первая девушка-машинист 18:50
Президент Беларуси рассказал о патриотизме и идеях олимпизма 18:43
На Кубани продлили режим повышенной готовности 18:33
Суд арестовал виновника ДТП с военной колонной 18:32
"КиноПоиск" рассказал, что россияне смотрели в праздники 18:28
Гай Ричи снимет новый фильм со Стейтемом в Анталье 18:21
Жителям острова Бали грозит год тюрьмы за отказ от вакцинации 18:02
Звезды "Секса в большом городе" получат по 1 млн за каждую новую серию 18:02
Пожар в общежитии Нижегородской области произошел из-за окурка 18:00
Мацик выиграл девятый этап "Дакара", опередив Мардеева и Сотникова 17:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Что делать наследникам, получившим дом без земли
Что делать наследникам, получившим дом без земли
12.01.2021 20:47
Рубрика: Происшествия

Доходы на чужой славе

Мошенники пытались собирать деньги от имени знаменитого летчика Дамира Юсупова
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 3(8354)
Кибермошенники взломали страничку в соцсети Героя России Дамира Юсупова и попытались организовать сбор денег с подписчиков летчика, прославившегося виртуозной посадкой аварийного авиалайнера с пассажирами в кукурузном поле. "Сегодня ночью злоумышленники взломали Instagram-aккаунт пилота Дамира Юсупова. Убедительная просьба не переводить денежные средства на указанные банковские реквизиты. Они принадлежат мошенникам", - сообщила пресс-служба авиакомпании "Уральские авиалинии".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Чуть ранее в Instagram Юсупова был размещен пост, в котором злоумышленники открыли сбор средств на операцию для его матери, якобы лежащей в реанимации после страшного ДТП. "Врачи говорят, что надо срочно оперировать, чтобы спасти мою маму. Прошу - помогите! Мне чужого не надо, мы каждому все вернем. На коленях перед вами стою", - обратились аферисты к пользователям соцсети от имени Юсупова.

Аферисты взломали аккаунт летчика и разместили слезное письмо с просьбой помочь его матери

Для большей убедительности к посту мошенники прикрепили поддельную выписку из больницы, в которой указали действительно страшные диагнозы, к примеру, перелом-размозжение головного мозга.

Instagram временно заблокировал страницу пилота после поступивших жалоб.

Стоит отметить, что во вторник министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что именно кибермошенники стали драйвером роста тяжких преступлений в России в 2020 году. "Это единственный вид преступности, сильно возросший за истекший год. Именно за счет резкого увеличения числа мошенничеств, в том числе в телекоммуникационных сферах, у нас выросла в целом тяжкая преступность", - отметил глава МВД России.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Мошенники придумали новый способ отъема денег через суд

Ранее Владимир Колокольцев сообщал о создании в структуре МВД киберполиции - подразделений, которые станут специализироваться на раскрытии и предотвращении подобных преступлений.

Напомним, утром 15 августа 2019 года самолет Airbus A321, на борту которого находились 226 пассажиров, совершил экстренную посадку в поле Раменского района Подмосковья. Он вылетел из аэропорта Жуковский и направлялся в Симферополь, но на взлете в его двигатели попали птицы. Один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками. Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин приняли решение экстренно посадить самолет. Благодаря их профессионализму и тому, что посадка была совершена на кукурузное поле, смягчившее удар при приземлении, пожара на борту удалось избежать. Никто не пострадал.

Происшествия Преступления Криминал

Главное сегодня

Роспотребнадзор заявил о незначительности всех мутаций коронавируса
МИД РФ заявил о приостановке оформления электронных виз для иностранцев
Росстат назвал наиболее сильно подорожавшие в 2020 году товары
Из-за маркировки СМИ-иноагенты могут быть оштрафованы на 500 тысяч рублей
Собравшихся в Европу британцев не пускают через границу
Как не дать обмануть себя мошенникам
Выкатывания и военные конфликты - основные причины гибели авиапассажиров в 2020 году