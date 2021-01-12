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12.01.2021 18:26
Рубрика: Власть

Москалькова попросила осужденных в Кабо-Верде моряков из РФ передать на родину

Текст: Владимир Емельяненко
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила передать в Россию российских моряков, осужденных в республике Кабо-Верде в 2020 году по делу о наркотиках. С такой просьбой она обратилась к омбудсмену Кабо-Верде Хосе Карлосу Дельгадо. Об этом сообщает официальный сайт российского омбудсмена.

"Руководствуясь принципами гуманизма и соблюдения прав и свобод человека, прошу Вас, уважаемый господин Дельгадо, в рамках Вашего мандата оказать возможное содействие в рассмотрении компетентными ведомствами вопроса передачи в Российскую Федерацию вышеупомянутых российских граждан, осужденных на территории Республики Кабо-Верде для дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", - говорится в обращении Москальковой, распространенном пресс-службой российского омбудсмена.

За время пандемии Татьяне Москальковой поступило более 9 тысяч жалоб

По сообщениям родных моряков, у многих из них в тюрьме обострились хронические заболевания, требуется медицинское наблюдение и прием лекарств. Близкие осужденных из-за тяжелого материального положения и территориальной удаленности Кабо-Верде не могут прилететь в эту страну для свидания с осужденными.

Справка "РГ"

Судно ESER под флагом Панамы зашло 30 января 2019 года в порт Прая в связи со смертью одного из членов экипажа. На на его борту таможенными властями Кабо-Верде была обнаружена партия наркотиков весом в 9 тонн. Весь экипаж ESER, состоявший из россиян, задержали, спустя два дня решением городского суда российским морякам была избрана мера пресечения - содержание под стражей в столичной тюрьме "Сан Мартиньш". Возбуждено уголовное дело, идет следствие. Суд в Кабо-Верде состоялся 28 февраля, капитана судна приговорили к 12 годам тюрьмы, остальных членов команды - к 10.

Власть Право Права человека В мире Африка Кабо-Верде Президент Уполномоченный по правам человека

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