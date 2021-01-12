На Гайдаровском форуме обсудят вызовы макроэкономической политики в современном мире

Стоит ли ждать нового глобального финансового кризиса? Если да, то - когда? Участники экспертной дискуссии "Вызовы макроэкономической политики в современном мире", которая пройдет 14 января в рамках Гайдаровского форума, обсудят основные риски макроэкономической политики в среднесрочной перспективе. По мнению экспертов, современная макроэкономическая политика несет в себе серьезные риски в среднесрочной перспективе, в том числе и риски нового глобального финансового кризиса.

Глобальный кризис 2007-2008 гг. вызвал серьезные структурные изменения в макроэкономической политике практически во всех ведущих странах. На протяжении 10 лет после кризиса и бюджетная, и денежно-кредитная политика, часто назывались "нетрадиционными", указывая, что в какой-то момент государства вернутся к "традиционной" политике. Пандемия 2020 г. и реакция на нее властей практически всех стран, независимо от уровня развития, превратили "нетрадиционную" политику в общую практику. Однако, по мнению многих экспертов, есть риски возникновения нового глобального финансового кризиса в среднесрочной перспективе.

Участники дискуссии - профессор экономики Лондонской школы бизнеса Ричард Портес СВЕ, вице-президент, главный экономист Группы Всемирного банка Кармен Рейнхарт, профессор государственной политики Томаса Кэбота, профессор экономики Гарвардского университета Кеннет Рогофф, первый заместитель Председателя Банка России Ксения Юдаева.

Эксперты обсудят проблемы координации денежно-кредитной и бюджетной политики в условиях низких или крайне низких темпов роста и инфляции и возможные сценарии выхода из текущего дизайна денежно-кредитной и бюджетной политики. Попытаются найти ответы на вопросы о том, есть ли вероятность возврата к "традиционной" макроэкономической политике в среднесрочной перспективе, реалистичен ли запуск устойчивого экономического роста за счет мер государственной политики в среднесрочной перспективе, стоит ли ждать нового глобального финансового кризиса и если да, то - когда?

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Справка "РГ"

Организаторы Гайдаровского форума 2021 - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

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