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12.01.2021 18:38
Рубрика: Экономика

На Гайдаровском форуме обсудят вызовы макроэкономической политики в современном мире

Стоит ли ждать нового глобального финансового кризиса? Если да, то - когда? Участники экспертной дискуссии "Вызовы макроэкономической политики в современном мире", которая пройдет 14 января в рамках Гайдаровского форума, обсудят основные риски макроэкономической политики в среднесрочной перспективе. По мнению экспертов, современная макроэкономическая политика несет в себе серьезные риски в среднесрочной перспективе, в том числе и риски нового глобального финансового кризиса.

Дистанционная занятость станет предметом обсуждения Гайдаровского форума

Глобальный кризис 2007-2008 гг. вызвал серьезные структурные изменения в макроэкономической политике практически во всех ведущих странах. На протяжении 10 лет после кризиса и бюджетная, и денежно-кредитная политика, часто назывались "нетрадиционными", указывая, что в какой-то момент государства вернутся к "традиционной" политике. Пандемия 2020 г. и реакция на нее властей практически всех стран, независимо от уровня развития, превратили "нетрадиционную" политику в общую практику. Однако, по мнению многих экспертов, есть риски возникновения нового глобального финансового кризиса в среднесрочной перспективе.

Участники дискуссии - профессор экономики Лондонской школы бизнеса Ричард Портес СВЕ, вице-президент, главный экономист Группы Всемирного банка Кармен Рейнхарт, профессор государственной политики Томаса Кэбота, профессор экономики Гарвардского университета Кеннет Рогофф, первый заместитель Председателя Банка России Ксения Юдаева.

Эксперты Гайдаровского форума рассмотрят перспективы изменения структуры российской экономики

Эксперты обсудят проблемы координации денежно-кредитной и бюджетной политики в условиях низких или крайне низких темпов роста и инфляции и возможные сценарии выхода из текущего дизайна денежно-кредитной и бюджетной политики. Попытаются найти ответы на вопросы о том, есть ли вероятность возврата к "традиционной" макроэкономической политике в среднесрочной перспективе, реалистичен ли запуск устойчивого экономического роста за счет мер государственной политики в среднесрочной перспективе, стоит ли ждать нового глобального финансового кризиса и если да, то - когда?

Подробности на сайте.

Справка "РГ"

Организаторы Гайдаровского форума 2021 - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

"Российская газета" является "Стратегическим информационным партнером".

Экономика Макроэкономика Гайдаровский форум

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