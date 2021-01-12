На рынке новостроек Москвы стало на 17 процентов меньше квартир

Высокий спрос на квартиры в новостройках, который отмечался в прошлом году, привел к "вымыванию" предложений - если в начале 2020-го в границах "старой" Москвы насчитывалось 42,8 тысячи квартир и апартаментов, то сейчас их только 35,6 тысячи.

Такие данные приводят в риелторской компании "Метриум" - там отмечают, что предложение за год сократилось на 17 процентов.

"На этом фоне застройщики по всей стране активно повышали цены, - говорят в компании. - В массовом сегменте новостроек Москвы средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 16 процентов, в бизнес-классе "квадрат" подорожал на 14 процентов, премиум-классе - на 6 процентов, а в элитном - на 3 процента. Особенно заметно подорожали новостройки в Новой Москве, где с начала года стоимость квадратного метра увеличилась на 22 процента до 156 тысяч рублей".

Эксперты считают, что в наступившем 2021 году рынок недвижимости ждут последствия бурного роста 2020-го. Рост цен и сокращение предложения могут снизить активность покупателей. Но произойдет это вряд ли раньше второго полугодия, поскольку до 1 июля продолжит действовать программа льготной ипотеки, стимулирующая спрос.