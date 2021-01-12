Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 514-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 16 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года

Статья 1

Пункт 1 статьи 30 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 1, ст. 4; 1999, N 47, ст. 5622; 2003, N 50, ст. 4858; 2005, N 10, ст. 760; 2010, N 17, ст. 1988; 2013, N 30, ст. 4067; 2015, N 29, ст. 4357; 2016, N 27, ст. 4225; 2018, N 18, ст. 2557; N 31, ст. 4840) дополнить абзацами следующего содержания:

"Орган страхового надзора осуществляет анализ деятельности субъектов страхового дела в целях выявления ситуаций, создающих угрозу правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей и (или) угрозу стабильности финансового (страхового) рынка.

В случае выявления таких ситуаций орган страхового надзора вправе принимать меры, предусмотренные статьями 325-1, 325-2 и 326 настоящего Закона, а также в соответствии с федеральными законами осуществлять меры по предупреждению банкротства страховых организаций.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 16 июля 1998 года N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 29, ст. 3400; 2002, N 7, ст. 629; 2005, N 1, ст. 42; 2009, N 1, ст. 14; 2017, N 48, ст. 7052; 2019, N 18, ст. 2200; 2020, N 14, ст. 2036) следующие изменения:

1) абзац второй пункта 11 статьи 131 дополнить словами "(за исключением случая изменения условия обязательства, обеспеченного ипотекой, в соответствии со статьей 6 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа" и случая изменения условия обязательства, обеспеченного ипотекой, по требованию заемщика, являющегося индивидуальным предпринимателем, в соответствии с частью 5 статьи 7 указанного Федерального закона)";

2) абзац третий пункта 2 статьи 23 дополнить словами "(за исключением случая изменения условия обязательства, обеспеченного ипотекой, в соответствии со статьей 6 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа" и случая изменения условия обязательства, обеспеченного ипотекой, по требованию заемщика, являющегося индивидуальным предпринимателем, в соответствии с частью 5 статьи 7 указанного Федерального закона)".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; 2006, N 19, ст. 2061; 2007, N 1, ст. 9, 10; 2008, N 42, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 48, ст. 5731; 2010, N 45, ст. 5756; 2011, N 27, ст. 3873; N 43, ст. 5973; N 48, ст. 6728; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 27, ст. 3438, 3476; N 30, ст. 4084; N 49, ст. 6336; N 51, ст. 6695, 6699; N 52, ст. 6975; 2014, N 19, ст. 2317; N 26, ст. 3395; N 30, ст. 4219; N 45, ст. 6154; N 52, ст. 7543; 2015, N 29, ст. 4348, 4357; 2016, N 1, ст. 23, 46, 50; N 27, ст. 4225, 4295; 2017, N 14, ст. 1997; N 18, ст. 2661, 2669; N 27, ст. 3950; N 30, ст. 4456; N 31, ст. 4830; 2018, N 1, ст. 66; N 11, ст. 1584, 1588; N 18, ст. 2557; N 24, ст. 3400: N 27, ст. 3950; N 31, ст. 4852; N 32, ст. 5115; N 49, ст. 7524; N 53, ст. 8411, 8440; 2019, N 18, ст. 2198; N 23, ст. 2921; N 27, ст. 3538; N 29, ст. 3857; N 31, ст. 4418, 4423, 4430; N 49, ст. 6953; N 52, ст. 7787; 2020, N 14, ст. 2021, 2027, 2036; N 30, ст. 4738; N 31, ст. 5018) следующие изменения:

1) статью 13 дополнить пунктом 17 следующего содержания:

"17) рассмотрение проекта основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации и дача рекомендаций по указанному проекту.";

2) в статье 18:

а) в части первой:

в пункте 1 слова ", проект основных направлений развития финансового рынка" исключить, слова "со статьями 45 и 453" заменить словами "со статьей 45", слова "и основных направлений развития финансового рынка" исключить;

дополнить пунктом 12 следующего содержания:

"12) во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает проект основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на очередной год и на плановый период, равный двум годам, следующим за очередным годом, представляет его для рассмотрения в Национальный финансовый совет, а также Президенту Российской Федерации, в Правительство Российской Федерации и Государственную Думу в соответствии со статьей 453 настоящего Федерального закона, обеспечивает выполнение основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации;";

пункт 173 признать утратившим силу;

дополнить пунктом 1714 следующего содержания:

"1714) при необходимости определяет максимальные значения размеров вознаграждений, устанавливаемых операторами платежных систем и уплачиваемых кредитными организациями в рамках платежных систем за осуществление переводов денежных средств с использованием платежных карт;";

б) в части второй слова "определения максимального размера процентной ставки по займам, предоставляемым кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами физическим лицам в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, и обязательства заемщиков по которым обеспечены ипотекой, а также в рамках иных платежных систем, определения максимальных значений размера платы, взимаемой кредитными организациями со своих клиентов по заключаемым в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" договорам о приеме электронных средств платежа за осуществление переводов денежных средств с использованием платежных карт" заменить словами "а также в рамках иных платежных систем, определения максимальных значений размера платы, взимаемой кредитными организациями со своих клиентов по заключаемым в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" договорам о приеме электронных средств платежа за осуществление переводов денежных средств с использованием платежных карт, определения максимальных значений размеров вознаграждений, устанавливаемых операторами платежных систем и уплачиваемых кредитными организациями в рамках платежных систем за осуществление переводов денежных средств с использованием платежных карт, определения максимального размера процентной ставки по займам, которые предоставляются кредитными потребительскими кооперативами, сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами физическим лицам в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, и обязательства заемщиков по которым обеспечены ипотекой";

3) в части первой статьи 453 слова "в три года" заменить словами "в год";

4) дополнить статьей 575 следующего содержания:

"Статья 575. Банк России устанавливает обязательные для кредитных организаций требования к операционной надежности при осуществлении банковской деятельности в целях обеспечения непрерывности оказания банковских услуг.";

5) дополнить статьей 764-2 следующего содержания:

"Статья 764-2. Банк России устанавливает обязательные для некредитных финансовых организаций требования к операционной надежности при осуществлении видов деятельности, предусмотренных частью первой статьи 761 настоящего Федерального закона, в целях обеспечения непрерывности оказания финансовых услуг (за исключением банковских услуг).".

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением пунктов 4 и 5 статьи 3 настоящего Федерального закона.

2. Пункты 4 и 5 статьи 3 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении одного года после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

3. Положения пункта 17 статьи 13, пунктов 1 и 12 части первой статьи 18 и части первой статьи 453 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (в редакции настоящего Федерального закона) в части разработки проекта основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации, представления указанного проекта на рассмотрение, его рассмотрения и дачи рекомендаций по нему применяются начиная с проекта основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Президент Российской Федерации В. Путин