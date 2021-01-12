Netflix показывает премьеру "Фрагментов женщины"

Новости

На Кубани продлили режим повышенной готовности 18:33
Суд арестовал виновника ДТП с военной колонной 18:32
"КиноПоиск" рассказал, что россияне смотрели в праздники 18:28
Гай Ричи снимет новый фильм со Стейтемом в Анталье 18:21
Жителям острова Бали грозит год тюрьмы за отказ от вакцинации 18:02
Звезды "Секса в большом городе" получат по 1 млн за каждую новую серию 18:02
Пожар в общежитии Нижегородской области произошел из-за окурка 18:00
Мацик выиграл девятый этап "Дакара", опередив Мардеева и Сотникова 17:53
Алиса Фрейндлих в больнице начала заниматься дыхательной гимнастикой 17:42
Samsung анонсировал флагманский мобильный процессор на CES 2021 17:38
Pfizer определила условие поставок вакцины от COVID-19 в Россию 17:18
В Красноярске отменили крещенские купания 17:17
В Берлине проходят переговоры советников лидеров "Нормандской четверки" 17:08
Фильм "Чудо-женщина: 1984" выдвинут на все возможные номинации "Оскара" 17:08
В Петербурге водителя такси уличили в просмотре порно во время поездки 17:04
В РПЛ готовы ввести еще одну замену в случае подозрения на сотрясение 16:51
Тизер: у продолжения "Венома" будет "взрослый" рейтинг R 16:47
Опрос: Европейцы готовы меньше летать и есть мяса для спасения климата 16:45
В Госдуме ответили на слова главы МИД Украины о вакцине "Спутник V" 16:39
Илон Маск по-русски назвал советского конструктора Королева великолепным 16:37
Умер пострадавший при падении вертолета под Воронежем 16:37
На севере Коми из-за сильных морозов отменили автобусы 16:35
В Москве пенсионерка умерла после налета "черных газовщиков" 16:34
Составлен рейтинг самых популярных авто с каско 16:28
Капитализация социальных сетей рухнула после блокировки аккаунтов Трампа 16:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Что делать наследникам, получившим дом без земли
Что делать наследникам, получившим дом без земли
12.01.2021 18:24
Рубрика: Культура

Netflix показывает премьеру "Фрагментов женщины"

Текст: Валерий Кичин
Оригинальное название - Pieces of a Woman. "Части женщины", "Куски женщины", переводите, как хотите. У нас назвали деликатнее: "Фрагменты женщины". Все эти названия первого англоязычного фильма венгра Корнела Мундруцо не ответят ожиданиям: расчлененки тел не будет. Будет расчлененка сознания, расщепление душ, жизнь, расколотая на три акта: рождение, смерть, возрождение.
Фото: Кинопоиск Фото: Кинопоиск
Фото: Кинопоиск

Премьера прошла в конкурсе Венецианского фестиваля, не без потерь устоявшего перед натиском ковида. Конкурс, по признанию свидетелей, был ожидаемо слабым, эта картина в нем была заметной вехой и получила Кубок Вольпи за лучшую женскую роль актрисе Ванессе Кирби. Но все равно удостоилась кисло-сладкой прессы, отдельные достоинства признавшей, но, по-моему, неточно прочитавшей природу и смысл картины.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Театры представили "Пеликана" Стриндберга и новое прочтение Агаты Кристи

А ее вообще невозможно мерить привычными мерками и судить, пользуясь принятыми в обычном кино критериями. Потому что этот фильм - кардиограмма потрясений столь личных и сильных, что от любой умозрительности он на космической дистанции, и с холодным носом его лучше не смотреть вообще. Анализировать происходящее там хладным умом - то же самое, что с эстетической - или, скажем точнее, эстетской точки зрения оценивать омертвевшее лицо женщины, потерявшей самое дорогое. Ну что, действительно, хочет сказать женщина этим лицом-маской? А ничего она сказать не хочет и не может - просто ушла от жизни куда-то в себя. И только она может оценить глубину и мрак этого погружения. Мы можем лишь попытаться - с помощью именно такого фильма.

В этом смысле картина уникальна: Мундруцо и его супруга сценарист Ката Вебер отважились поделиться с нами этой глубиной, используя единственный способный на такое язык - язык кино. Их не волновали огрехи сюжетостроения, задачи и сверхзадачи текстов и образов - они показали реальность, в которой жили, и если оперировали метафорами, то простейшими, какие и приходят на ум в подобные мгновения.

Шон (Шайа ЛаБаф) - строитель моста в Бостоне, его Марта (Ванесса Кирби из сериала "Корона") ждет ребенка, оба полны нежности друг к другу, оба с восторгом ловят биение сердца будущей дочки, готовятся к новому витку семейного счастья. Это предощущение счастья передано в фильме так трепетно и подробно, в таких микродвижениях рук, тел, взгляда, что зритель абсолютно вовлечен в рутинные, кажется, переживания героев, он уже с ними, он ими стал.

И это важно, чтобы пережить дальнейшее. Потому что мы становимся свидетелями интимнейших процессов, сопровождающих появление на свет нового человека. Много физиологии. Много моментов, когда и тебе физически больно это видеть, это сопереживать. Марта предпочла рожать дома, и вызвана акушерка. Заботливая женщина с внимательным взглядом, по всем признакам опытная, знающая, способная сочувствовать (Молли Паркер из сериала "Карточный домик"). Ее ли вина, что в последний момент все обернулось трагедией - об этом вместе с героями будем думать весь фильм.

Сильнейшая по эмоциям сцена родов составляет его первый акт. Акт второй - мрак и пустота, в которую погрузилась любящая пара, крах надежд и ожиданий: потеря новорожденной равна окончанию жизни. Восполнить пустоту нечем. Даже простейшие физиологические акты близости становятся невозможны, нежность сменяется отчуждением, если не отвращением. Идут сцены с матерью (проницательная Эллен Бёрстин), спорят о том, что делать с телом малышки, как похоронить, как правильно написать ее имя на могильной плите - все те тягостные заботы, о которых в обычной жизни стараются не думать. Любой разговор срывается в истерику, поступки алогичны, все непредсказуемо. Эту часть фильма критики бранят за внешнюю хаотичность и внутреннюю неподвижность - что так и есть, если ждать "кино действия". Но это "кино состояний", редкая птица на экранах нового века. И оно с огромной силой передает это ощущение прервавшейся жизни, где лихорадочно ищешь новых опор и ориентиров, но их нет.

Фото: kinopoisk.ru
Пять вопросов о продолжении сериала "Секс в большом городе"

Третий акт - о том, как восстанавливается душа человека. Как освобождается от черных порывов - в этом случае от иссушающей жажды мести. Назревает суд над акушеркой, допустившей профессиональную ошибку. Суд, после которого будет сломана еще одна жизнь. И опять-таки мы вместе с героиней ищем мучительнейшее из решений. Ее финальный монолог в суде стал эмоциональным апофеозом третьего акта картины и очередным объектом критики: он слишком напоминает морализующие монологи времен соцреализма, когда торжествует трудная, но нравственно безупречная справедливость.

Не знаю, не знаю… Для меня "алогичная логика" поведения мятущихся персонажей - и есть предмет фильма, его главная тема, здесь его саспенс и его интуитивные прозрения. Даже благостный финал, метафорически педалирующий тему излечения и возрождения, мне, зрителю, дорог как эмоциональный итог запредельных человеческих страданий, как веками освященный путь искусства через тернии к звездам. И мне совершенно не нужны здесь режиссерские кунштюки, имеющие в виду быть во всем оригинальным. И "назойливые метафоры" в виде достроенного к финалу моста или оживающих яблочных семян перестают быть просто художественным приемом и встают в ряд тех самых душевных опор, которые в трагические минуты жизни инстинктивно ищет любой из нас. Чтобы жить дальше.

Фильм теперь доступен в России с русскими субтитрами на стрим-платформе Netflix.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и театр с Валерием Кичиным

Главное сегодня

В Госдуме ответили на слова главы МИД Украины о вакцине "Спутник V"
МИД РФ заявил о приостановке оформления электронных виз для иностранцев
Суд арестовал виновника ДТП с военной колонной
Из-за маркировки СМИ-иноагенты могут быть оштрафованы на 500 тысяч рублей
Определить COVID-19 по кашлю можно будет через приложение
Отечественные музейные блокбастеры 2021 года
Главные гастроли и рок-премьеры 2021 года