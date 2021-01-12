Новостройки подключат к интернету в обязательном порядке

Вводить здания в эксплуатацию без "соблюдения технических условий" для подключения к интернету будет нельзя. Такой проект постановления Минцифры разместило на портале проектов правовых актов.

Министерство предложило дополнить исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства. В документ входят процедуры, связанные с покупкой, строительством, реконструкции объектов недвижимости. Нововведения коснутся четвертого раздела перечня, куда входят процедуры, связанные с вводом объекта в эксплуатацию и проведением коммуникаций.

В этот раздел предлагается добавить процедуры приемки актов о выполнении технических условий для подключения кабельного вещания, телефонной связи и интернета.

К 2024 году все процедуры, включенные в перечень, должны будут предоставляться в электронном виде согласно нацпроекту "Жилье и городская среда".