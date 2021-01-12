NVIDIA показала видеокарту для геймеров за 33 тысячи рублей

На выставке CES 2021 в Лас-Вегасе компания NVIDIA анонсировала GeForce RTX 3060. Рекомендованная цена в России составит 32 990 рублей.

Видеокарты 60-й серии традиционно считаются самыми популярными игровыми решениями, согласно данным Steam. С момента выхода в 2016 году, GTX 1060 долгое время занимал верхнюю строчку рейтинга игровых GPU. В целом примерно 90% GeForce-геймеров играют сегодня на GPU серии GTX.

Согласно данным компании, новое решение обладает удвоенной производительностью и десятикратной скоростью трассировки лучей по сравнению с предшественником. GeForce RTX 3060 поступит в продажу в конце февраля по цене от 329 долларов США (32 990 рублей в России) для видеокарт со стандартными частотами и заводским разгоном от ведущих поставщиков, таких как ASUS, EVGA, Gigabyte, Innovision 3D, MSI, Palit и Zotac. Графические процессоры GeForce RTX 3060 будут доступны у крупных розничных продавцов, а также в игровых системах крупных производителей и ведущих сборщиков систем по всему миру.