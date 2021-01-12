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12.01.2021 13:32
Рубрика: В мире

ООН потребовала от будущего правительства США закрыть тюрьму Гуантанамо

Текст: Александр Саможнев

Эксперты ООН по правам человека призвали новую американскую администрацию немедленно закрыть центр содержания заключенных в Гуантанамо на Кубе, сообщает телеканал ORF.

Фото: iStock
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Остающимся за решеткой 40 заключенным грозит смерть из-за преклонного возраста и бесчеловечных и жестоких условий содержания, заявили независимые эксперты, которые отчитались перед Советом ООН по правам человека в Женеве. "Само существование этого объекта является позором для США и всего международного сообщества", - полагают правозащитники.

По данным адвокатов, некоторые из заключенных были невинно осуждены, потому что люди хотели получить вознаграждение за террористов, предложенное американцами. В 2003 году там было 700 заключенных. Многие находились под стражей годами.

Только девяти из оставшихся 40 человек предъявлены обвинения, на основании которых они были осуждены. Многолетнее заключение не давало им шанса на справедливый суд, что равносильно пыткам, считают эксперты ООН.

Правительство США построило тюрьму в январе 2002 года после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне. Американские спецслужбы заключали туда подозреваемых в террористической деятельности экстремистов, которые были задержаны в Ираке, Афганистане и других арабских странах. Только с 2002 по 2005 гг. в застенках Гуантанамо погибли более 100 заключенных, передает телеканал CNN.

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