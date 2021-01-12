Определить COVID-19 по кашлю можно будет через приложение

Лаборатория искусственного интеллекта "Сбера" разработала алгоритм, который в течение минуты может определить вероятность заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 по голосу, дыханию и кашлю. В ближайшее время компания намерена разработать специальное приложение для App Store и Google Play. Об этом сообщает пресс-служба "Сбера".

"Наличие вируса определяется на основе результатов короткого опроса по симптоматике и трех звуковых моделей - голоса, дыхания и кашля. Звуковые файлы превращаются в спектрограмму, показывающую энергию звука на разных частотах, и далее анализируются с помощью глубокой сверточной нейронной сети", - поясняется в сообщении принцип работы алгоритма.

Там также уточняется, что для тренировки алгоритма были использованы более тысячи образцов звуков дыхания и кашля, собранных с диагностированных пациентов в российских клиниках.

Как уточнил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин, слова которого приводятся в сообщении, модель пока не достигает точности биологического PCR, но уже сейчас имеет сопоставимые характеристики. "Это не медицинский диагностический инструмент, а скорее персональный ежедневный чекер - сдача теста и получение результата занимают всего 60 секунд! В ближайшее время мы планируем создать специальное приложение, которое станет доступно в App Store и Google Play. Это позволит ещё лучше настроить точность модели", - пояснил Ведяхин.