Опрос: Европейцы готовы меньше летать и есть мяса для спасения климата

Большинство граждан ЕС готовы меньше пользоваться воздушным транспортом и потреблять мяса, чтобы внести вклад в дело спасения климата, свидетельствует исследование Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

Около 74 процентов среди 27 тысяч участников опроса в 27 странах Евросоюза подтвердили, что согласны меньше летать, когда это станет вновь возможным, для улучшения экологии, 43 процента готовы делать это "иногда", а 31 процент - "время от времени". Авиационный сектор критикуют клиенты и регуляторы за высокий уровень загрязнения атмосферы, пишет Reuters.

В исследовании, проведенном в октябре-ноябре 2020 года, говорится, что 66 процентов респондентов меньше потребляют мяса, чтобы предотвратить климатические изменения, а 13 процентов - допускают, что в будущем перейдут на подобную диету.

При этом банкиры готовы помочь людям в переходе на более высокие экологические стандарты, финансируя проекты с чистой энергией и транспорт с низкой эмиссией углеводорода.