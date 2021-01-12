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12.01.2021 09:47
Рубрика: В мире

Опрос: Шведы не верят в способность своей армии защитить страну

Текст: Надежда Ермолаева

Большинство шведов сомневаются в том, что вооруженные силы королевства способны защитить страну в случае военной угрозы. Такие выводы следуют из обнародованного исследования, проведенного международной исследовательской компанией Ipsos.

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
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Вопрос о доверии армии был частью исследования, которое открыло еще одно изменение, произошедшее в шведском обществе за последние годы. Оказывается, в королевстве выросло число сторонников вступления страны в НАТО. Если буквально шесть лет назад 50 процентов опрошенных говорили "нет" альянсу, теперь таковых стало 35 процентов. Интересно, что число сторонников заявки на вступление в НАТО увеличилось до 33 процентов. То есть фактически доли сторонников и противников вступления Швеции в НАТО, а также неопределившихся, сравнялись.

Эксперты объясняют рост интереса шведов к НАТО усилением антироссийской пропаганды, а также падением доверия шведов к собственной армии. Большинство шведов, 52 процента, не доверяет родным вооруженным силам, и лишь 18 процентов доверяют. Кстати, примерно такие же цифры были и в прошлые годы. Не смогло улучшить отношение шведов к своей армии даже повышение ее финансирования, которое было одобрено правительством несколько лет назад.

Стоит отметить, что большинство депутатов в парламенте Швеции выступает за вступление страны в НАТО в качестве возможного варианта политики безопасности.

В мире Европа Швеция

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