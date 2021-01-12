Принят Государственной Думой 16 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года

Внести в статью 161 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 42, ст. 5005; 2015, N 14, ст. 2016; 2017, N 14, ст. 2001) следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить словами ", а также неподотчетен им";

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Правовую основу деятельности уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, Федеральный закон от 18 марта 2020 года N 48-ФЗ "Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации", другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, конституция (устав) субъекта Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации.";

3) пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Требования к кандидатуре на должность уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации и порядок назначения (избрания) уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации определяются Федеральным законом от 18 марта 2020 года N 48-ФЗ "Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации", конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации.";

4) пункты 12 - 14 признать утратившими силу;

5) пункт 16 изложить в следующей редакции:

"16. Уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации обязан соблюдать требования, ограничения и запреты, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 18 марта 2020 года N 48-ФЗ "Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации", другими федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации.";

6) пункт 17 изложить в следующей редакции:

"17. Полномочия уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации прекращаются по основаниям и в порядке, которые установлены Федеральным законом от 18 марта 2020 года N 48-ФЗ "Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации", другими федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации.";

7) пункты 18, 19 и 22 признать утратившими силу;

8) пункт 23 изложить в следующей редакции:

"23. При рассмотрении обращений граждан Российской Федерации, иностранных граждан или лиц без гражданства уполномоченным по правам человека в субъекте Российской Федерации применяется порядок, установленный Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", с учетом особенностей принятия к рассмотрению и рассмотрения жалоб уполномоченным по правам человека в субъекте Российской Федерации, установленных Федеральным законом от 18 марта 2020 года N 48-ФЗ "Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации".";

9) дополнить пунктом 241 следующего содержания:

"241. Права уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации при проведении им проверки по жалобе определяются Федеральным законом от 18 марта 2020 года N 48-ФЗ "Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации", другими федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации.";

10) дополнить пунктом 242 следующего содержания:

"242. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации вправе:

а) направить государственному органу, муниципальному органу, организации, должностному лицу, в решениях или действиях (бездействии) которых он усматривает нарушение прав и свобод человека и гражданина, в письменной форме свои рекомендации относительно возможных и необходимых мер по восстановлению указанных прав и свобод в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18 марта 2020 года N 48-ФЗ "Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации";

б) обратиться в суд с административным исковым заявлением (иском) в защиту прав и свобод человека и гражданина (в том числе неограниченного круга лиц), нарушенных решениями или действиями (бездействием) государственного органа, муниципального органа, организации, должностного лица, государственного или муниципального служащего, а также лично или через своего представителя участвовать в процессе по делу о защите прав и свобод человека и гражданина в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) принять иные меры, предусмотренные Федеральным законом от 18 марта 2020 года N 48-ФЗ "Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации", другими федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации.";

11) дополнить пунктом 243 следующего содержания:

"243. При наличии информации о массовых или грубых нарушениях прав и свобод человека и гражданина либо в случаях, имеющих особое общественное значение или связанных с необходимостью защиты интересов лиц, не способных самостоятельно использовать правовые средства защиты, уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации вправе по собственной инициативе провести проверку обстоятельств и принять иные меры в соответствии с Федеральным законом от 18 марта 2020 года N 48-ФЗ "Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации".";

12) пункт 25 изложить в следующей редакции:

"25. Гарантии деятельности уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации устанавливаются Федеральным законом от 18 марта 2020 года N 48-ФЗ "Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации", другими федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации.";

13) пункт 26 признать утратившим силу;

14) пункт 27 изложить в следующей редакции:

"27. Для обеспечения деятельности уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации в соответствии с законом субъекта Российской Федерации может быть создан аппарат уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации.";

15) дополнить пунктом 28 следующего содержания:

"28. Обеспечение деятельности уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации и его аппарата осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации.".

Президент Российской Федерации В. Путин