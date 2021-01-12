Ответит ли НАТО за преступления в Югославии

До конца января будет подано пять судебных исков против отдельных стран - членов НАТО из-за использования их авиацией боеприпасов с обедненным ураном в ходе преступных бомбардировок Союзной Республики Югославии (СРЮ) в 1999 году, заявил адвокат Срджан Алексич.

"У нас есть доказательства, позиции судебных экспертов, доказательства Международного суда в Страсбурге, приговоры в отношении Турции и Великобритании. Абсолютно ясно, что все наши граждане, находившиеся и заболевшие в Косово и Метохии, и сегодня продолжают болеть. Они будут иметь право на компенсацию ущерба", - заявил юрист в эфире канала ТВ "Прва".

Активную помощь сербским специалистам оказывают их итальянские коллеги, сумевшие доказать прямую связь между использованием обедненного урана и онкологическими заболеваниями итальянских военных, которые провели в Косово и Метохии три месяца. В результате в Риме были вынесены 43 приговора, предусматривающие возмещение ущерба лицам, участвовавшим в "миротворческих" миссиях на Балканах.

Защитная линия США и НАТО

При этом следует учитывать, что американские чиновники имеют свою особую точку зрения относительно высокого уровня онкологических заболеваний в Сербии. По оценкам высокопоставленных представителей Госдепа, причину следует искать в стареющем населении страны, генетике, большом числе людей, ведущих нездоровый образ жизни, а также проблемах окружающей среды, в частности неконтролируемых свалках с опасными и канцерогенными отходами. Примечательна и позиция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который лицемерно заявил, что последствия от использования в ходе бомбардировок Республики Сербской и Союзной Республики Югославии боеприпасов с обедненным ураном "не представляют значительного риска для здоровья". "НАТО весьма серьезно относится к вопросам здоровья и окружающей среды, - указывал он в интервью сербскому изданию "Курир". - Поэтому в НАТО в 2001 году была создана Комиссия об обедненном уране… На основе собранных доказательств Комиссия пришла к выводу, что использование натовцами обедненного урана в ходе конфликта в Косово не спровоцировало никаких долгоиграющих рисков для здоровья. Эксперты Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде в 2001 году также пришли к выводу, что подвергшаяся бомбардировкам боеприпасами с обедненным ураном территория не представляет значительного риска для здоровья. Это научно доказано, и ничего не изменилось с 2001 года".

Экспертная оценка

Корреспондент "Российской газеты" решил разобраться в сути выдвигаемых альянсу обвинений и поговорил с одним из лидеров движения по сбору научных доказательств натовских злодеяний - нейрохирургом, заведующим отделением нейроонкологии клинического центра Сербии Даницей Груичич.

"Следует учитывать то, что тщательное научное исследование последствий бомбардировок еще не было завершено, - подчеркнула она. - Данные, с которыми мы работаем, базируются на информации, собранной экспертами в различных областях в ходе агрессии, врачами во время лечения пациентов и наблюдениях. Так, согласно последней информации, имеющейся у нас, в Сербии в 2018 году зафиксировано более 58000 пациентов, у которых диагностированы злокачественные образования, не наблюдавшиеся в 2017 году, и что еще хуже, это, вероятно, не окончательное число. Показателен и тот факт, что Сербия имеет в два с половиной раза больше детей, чем в среднем по Европе, страдающих от злокачественных образований. Вывод однозначен: что-то произошло на территории Сербии, чего не было на территории Европы. Единственный инцидент, который мог спровоцировать подобное распространение болезни, - это агрессия НАТО. Аналогичная ситуация и в Республике Сербской, однако из-за положения в 1995 году и последствий гражданской войны, которая обрушилась на Боснию, не было условий для проведения там более детального анализа. Но позвольте мне привести пример населенного пункта Хаджичи. Во время бомбардировки этого места там жили сербы и его обстреливали ракетами с обедненным ураном. Проживавшие там сербы в короткие сроки получили огромные дозы радиации, перебрались в Братунац и его окрестности и в большом количестве умерли через несколько лет из-за преимущественно раковых заболеваний. Затем, после войны, бошняки переехали в этот район, получая меньшие дозы радиации в течение более длительного периода времени. Что происходит с бошняками, живущими в этом районе, лучше всего знают их врачи, которые, к сожалению, неохотно рассказывают об этом. По неофициальным данным, в настоящее время в этом регионе растет число лейкозов, особенно у детей. Примечательно, что и албанцев в Косово и Метохии постигла такая же судьба. И это именно то, на чем мы основываем наши заключения, что это была региональная экологическая катастрофа, которая не выбирала нацию, религию или политические убеждения".

В этой связи врач приходит к следующему выводу: "Геноцид и преступные намерения НАТО отражаются в том, что они знали, что они делали, а наш регион и люди здесь использовались ими для проведения эксперимента. Сначала они отрицали использование боеприпасов с обедненным ураном, пока наша армия не нашла их. После этого я спрашиваю, насколько это безвредно, как утверждают их лоббисты, хотя понятно, о какого рода боеприпасах идет речь. Конечно, это имеет значение, и они тоже об этом знают! Вот почему важно детально изучить последствия бомбардировок. В дополнение к росту числа раковых заболеваний мы зафиксировали и увеличение числа аутоиммунных заболеваний, бесплодия, пороков развития".

Мнение российского ученого

Доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева в интервью "Российской газете" заявила, что агрессия стран НАТО в отношении СРЮ стоит в одном ряду со зверствами нацистов и никогда не должна быть забыта. Только так мы сможем защитить себя, своих детей, свою страну от рецидивов насилия, вырваться из тупика однополярности, куда нас и наших исторических союзников - сербов - пытается загнать американо-натовский блок, считает эксперт.

"Агрессия НАТО против СРЮ стала завершающим этапом стратегии по переформатированию мировой системы и установлению тотального контроля интегрального Запада и его гегемона - США - на Балканах, - считает она. - Планы по разрушению Югославии как самого богатого и стратегически важного государства в регионе вынашивались в кабинетах Белого дома и ЦРУ задолго до 1999 года. Приведу лишь некоторые факты. Так, в начале 1984 году под грифом "совершенно секретно" администрация Рональда Рейгана издала директиву СНБ № 133 "Политика США в отношении Югославии", содержащую стратегию "тихой революции", направленной на свержение коммунистических правительств и "возвращение стран Восточной Европы в орбиту мирового рынка". Иными словами, речь шла о создании максимально выгодных условий для западных стран и транснациональных корпораций для эксплуатации ресурсов не включенных тогда еще в орбиту капитализма стран. Среди геополитических причин агрессии наиболее важной является превращение США не только в "демократизатора" балканских стран, но и установление в этом регионе полного американского протектората".

Елена Пономарева обращает внимание на то, что агрессия НАТО - это наглядный пример реализации Западом стратегии "управляемого хаоса", один из первых случаев начала экспорта Соединенными Штатами геополитической нестабильности в Евразию. "Югославию не только вбомбили в каменный век, уничтожив промышленность и инфраструктуру, но и использовали в качестве плацдарма по апробации новых технологий политических переворотов: именно с Балкан, а точнее из Белграда (октябрь 2000 года), началась серия так называемых "цветных революций", прокатившихся по постсоветскому пространству, - констатирует профессор. - И, наконец, самое важное. Агрессивные методы проведения своих интересов - это прямой удар по тем народам, которые Запад, и прежде всего англосаксы, традиционно в течение веков считают наиболее опасными для себя в цивилизационном и геополитическом планах - православным сербам и русским".