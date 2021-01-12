Патриарх Кирилл назвал смерть почетного экзарха всея Беларуси потерей для церкви

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования Белорусской православной церкви в связи со смертью почетного экзарха всея Беларуси митрополита Филарета (Вахромеева).

"Это поистине большая утрата не только для верующих Беларуси, но и для всей нашей церкви", - цитирует послание патриаршему экзарху всея Беларуси митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину (Тупеко) сайт Русской православной церкви.

Патриарх Кирилл отметил вклад умершего митрополита в укрепление связей между православными церквями, развитие межконфессионального диалога и гражданского мира в Беларуси. "Исполняя различные ответственные послушания в Европе, будучи председателем Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, он со тщанием совершал возложенное на него служение и стяжал искреннюю любовь и уважение со стороны многих людей за пределами своей страны", - добавил глава РПЦ.

Справка "РГ"

Почетный патриарший экзарх всея Беларуси Филарет умер 12 января на 86-м году жизни. Об этом сообщил официальный сайт БПЦ. 16 декабря 2020 года митрополит Филарет был госпитализирован с признаками заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией.