Павел Пивоваров стал гендиректором "Динамо"

Московское "Динамо" объявило о назначении генеральным директором Павла Пивоварова. Об этом сообщает пресс-служба клуба. На этом посту Пивоваров сменил Юрия Белкина, который стал президентом "бело-голубых".

Ранее Пивоваров занимал должность исполнительного директора питерского "Зенита". С 2017 по 2020 год он был членом правления российской Премьер-лиги (РПЛ). Также с 2017 года он является членом и единоличным судьей палаты по разрешению споров Международной федерации футбола (ФИФА).

Напомним, что после 19 туров нынешнего розыгрыша чемпионата "Динамо" занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 30 очков.

Тем временем

Бывший полузащитник "Локомотива" Александр Самедов будет работать в столичном клубе в должности старшего селекционера по молодежному футболу. Самедов выступал за "красно-зеленых" с 2005 по 2008 год и с 2012 по 2016 годы. Вместе с "железнодорожниками" он трижды выигрывал Кубок страны.