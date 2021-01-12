Pfizer определила условие поставок вакцины от COVID-19 в Россию

Фармкомпания Pfizer не планирует поставлять свою вакцину против COVID-19 в Россию в 2021 году по запросам частных лиц и организаций, однако возможна поставка на уровне государственных соглашений.

В компании пояснили, что для преодоления глобального кризиса в сфере здравоохранения пока все поставки вакцины распределяются в рамках заблаговременно заключённых госсоглашений.

"В то время как мы понимаем срочность и стремление многих людей сделать прививку как можно скорее, мы не можем обеспечить прямой доступ к вакцине-кандидату Pfizer/BioNTech от COVID-19 в ответ на частные запросы", - цитирует компанию РБК.

Можно отметить, что один из мировых лидеров фармацевтики Pfizer давно и успешно сотрудничает с нашей страной. Так, в конце прошлого года было объявлено о том, что компания локализует в России производство инновационных онкологических препаратов в партнерстве с "Фармстандартом".