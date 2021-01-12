Новости

В Нижнем Новгороде автокран протаранил восемь автомобилей 19:26
В январе в Москве ожидаются горы снега и минус 26 градусов 19:19
Netflix выложил анонс своих главных премьер 2021 года 19:10
В Болгарии в преддверии выборов выявили более полумиллиона "мертвых душ" 19:06
В Подмосковье родился младенец-гигант 19:05
В Петербурге курьер выдумал заказ и обокрал магазин на 30 тысяч рублей 19:01
Трамп отказался говорить о своей отставке 18:55
В прокат выходит последний фильм Федерико Феллини "Голос Луны" 18:55
На железной дороге появилась первая девушка-машинист 18:50
Президент Беларуси рассказал о патриотизме и идеях олимпизма 18:43
На Кубани продлили режим повышенной готовности 18:33
Суд арестовал виновника ДТП с военной колонной 18:32
"КиноПоиск" рассказал, что россияне смотрели в праздники 18:28
Гай Ричи снимет новый фильм со Стейтемом в Анталье 18:21
Жителям острова Бали грозит год тюрьмы за отказ от вакцинации 18:02
Звезды "Секса в большом городе" получат по 1 млн за каждую новую серию 18:02
Пожар в общежитии Нижегородской области произошел из-за окурка 18:00
Мацик выиграл девятый этап "Дакара", опередив Мардеева и Сотникова 17:53
Алиса Фрейндлих в больнице начала заниматься дыхательной гимнастикой 17:42
Samsung анонсировал флагманский мобильный процессор на CES 2021 17:38
Pfizer определила условие поставок вакцины от COVID-19 в Россию 17:18
В Красноярске отменили крещенские купания 17:17
В Берлине проходят переговоры советников лидеров "Нормандской четверки" 17:08
Фильм "Чудо-женщина: 1984" выдвинут на все возможные номинации "Оскара" 17:08
В Петербурге водителя такси уличили в просмотре порно во время поездки 17:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Когда можно сесть за руль унаследованной машины
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Что делать наследникам, получившим дом без земли
Что делать наследникам, получившим дом без земли
12.01.2021 19:36
Рубрика: Происшествия

"Ватрушка" с гипсом

Катание с горок становится опасным для жизни
Текст: Валентина Зотикова (Саранск-Улан-Удэ) , Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 3(8354)
Катание на "ватрушках" - одно из самых популярных зимних развлечений, но почти ежедневно появляются сообщения о том, что его поклонники получают серьезные травмы и даже гибнут.

Так, в понедельник мальчика, мчавшегося на "ватрушке", сбила машина в Амурской области, в такую же историю попал и подросток в Бурятии. В Мордовии получил травмы юноша, катавшийся на необорудованной горке, а вскоре на этом же спуске погибла 35-летняя женщина. Не удалось врачам спасти и мчавшуюся по тюбинговой трассе девушку в Забайкалье. И это только малая доля происшествий...

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
В Минздраве рассказали, как избежать "зимних" травм

В Санкт-Петербурге же во время катания на "ватрушке" погиб 27-летний парень, а трое его друзей попали в больницу. Тюбинги были связаны между собой и врезались в дерево.

Трагедия произошла на Ореховой горе. Со стороны она кажется довольно пологой. Когда в городе выпадает достаточное количество снега, на ней устраивают катания на санках и ватрушках. Никто никогда не анализировал, какую скорость может развить тюбинг, велика ли вероятность врезаться в дерево...

Эксперты утверждают: тюбинги опасны, особенно если кататься не на специальной трассе. При этом полученные травмы и увечья не являются даже страховым случаем. "На не оборудованных для катания (вне специальных трасс), ответственность несут сами граждане, - говорит советник президента Коллегии Адвокатов Санкт-Петербурга "Кутузовская" Дмитрий Якубовский. - Предъявить претензии к кому-либо, кроме себя, затруднительно, ни один суд не удовлетворит такой иск о взыскании ущерба".

Компетентно

Дарья Ромашкина, главный специалист отдела информации и связей с общественностью ГУ МЧС России по Республике Мордовия:

- Чтобы отдых был не только приятным, но и безопасным, следует помнить о несложных правилах. При катании на санках или "ватрушках" убедитесь в безопасности склона: проверьте, нет ли на нем резких поворотов, торчащих из-под снега камней, не выходит ли он на проезжую часть или на опасный участок водоема. Кататься можно только на специально подготовленных трассах со снежной поверхностью. Склон обязан иметь уклон не больше 20 градусов. А внизу должно быть достаточно места для торможения. Не следует кататься по склонам, поросшим деревьями. И с горок с трамплинами!

Происшествия ЧП Несчастные случаи РГ-Фото

Главное сегодня

В Госдуме ответили на слова главы МИД Украины о вакцине "Спутник V"
МИД РФ заявил о приостановке оформления электронных виз для иностранцев
Суд арестовал виновника ДТП с военной колонной
Из-за маркировки СМИ-иноагенты могут быть оштрафованы на 500 тысяч рублей
Определить COVID-19 по кашлю можно будет через приложение
Как не дать обмануть себя мошенникам
Выкатывания и военные конфликты - основные причины гибели авиапассажиров в 2020 году