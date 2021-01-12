Подражая "Тунгуске": Leclerc пытались превратить в зенитную самоходку

Малоизвестный ЗРПК Leclerc Flakpanzer. pic.twitter.com/DLh7UGu2be— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) January 12, 2021
Однако из-за наличия большого количества сложной электроники долгое время (а некоторые эксперты считают, что до сих пор) не удавалось достичь приемлемого уровня надежности.
Возможно, это и высокая стоимость не позволили данным бронемашинам стать по-настоящему массовыми. Их закупила лишь французская армия и вооруженные силы Объединенных Арабских Эмиратов. Последние в прошлом году начали безвозмездную передачу части танков сухопутных войскам Иордании.
Leclerc послужил базой для разработки бронированной ремонтно-эвакуационной машины. Также планировалась изготовить мостоукладчик, в начале 90-х годов была предпринята попытка создать самоходную зенитную установку. В ее конструкции была использована башня от германской ЗСУ Gepard с двумя 35-мм автоматическими пушками Oerlikon KDA с максимальной дальностью стрельбы 4000 метров.
Подражая российской "Тунгуске", первой из серийных самоходных зениток получившей комбинированное ракетно-артиллерийское вооружение, эта боевая машина была также оснащена двумя парными пусковыми установками комплекса Mistral, способными поражать воздушные цели на расстоянии до 6000 метров.
Машина, как и базовый танк, обладала хорошей маневренностью и могла двигаться по шоссе со скоростью более 70 км/ч.
По некоторым данным, она успешно прошла испытания, но из-за сокращения финансирования ее так и не приняли на вооружение, что в принципе характерно для того периода времени, когда только закончилась холодная война.