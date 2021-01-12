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12.01.2021,  
18:21
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Подражая "Тунгуске": Leclerc пытались превратить в зенитную самоходку

Французские основные боевые танки Leclerc уже почти три десятилетия находятся на вооружении. Несмотря на значительный для боевой техники возраст, они до сих пор считаются одними из самых совершенных западных танков.

Однако из-за наличия большого количества сложной электроники долгое время (а некоторые эксперты считают, что до сих пор) не удавалось достичь приемлемого уровня надежности.

Возможно, это и высокая стоимость не позволили данным бронемашинам стать по-настоящему массовыми. Их закупила лишь французская армия и вооруженные силы Объединенных Арабских Эмиратов. Последние в прошлом году начали безвозмездную передачу части танков сухопутных войскам Иордании.

Leclerc послужил базой для разработки бронированной ремонтно-эвакуационной машины. Также планировалась изготовить мостоукладчик, в начале 90-х годов была предпринята попытка создать самоходную зенитную установку. В ее конструкции была использована башня от германской ЗСУ Gepard с двумя 35-мм автоматическими пушками Oerlikon KDA с максимальной дальностью стрельбы 4000 метров.

Подражая российской "Тунгуске", первой из серийных самоходных зениток получившей комбинированное ракетно-артиллерийское вооружение, эта боевая машина была также оснащена двумя парными пусковыми установками комплекса Mistral, способными поражать воздушные цели на расстоянии до 6000 метров.

Фото: Евгений Котенко / РИА Новости
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Машина, как и базовый танк, обладала хорошей маневренностью и могла двигаться по шоссе со скоростью более 70 км/ч.

По некоторым данным, она успешно прошла испытания, но из-за сокращения финансирования ее так и не приняли на вооружение, что в принципе характерно для того периода времени, когда только закончилась холодная война.

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бронетехника
Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
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