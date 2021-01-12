В целях единообразного применения судами положений статьи 91 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N З-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет дать следующие разъяснения.

Общие положения

1. Целью введения моратория, предусмотренного статьей 91 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ"О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), является обеспечение стабильности экономики путем оказания поддержки отдельным хозяйствующим субъектам. Согласно абзацу первому пункта 2 статьи 91 Закона о банкротстве правила о моратории не применяются к лицам, в отношении которых на день введения моратория возбуждено дело о банкротстве.

2. В соответствии с пунктом 1 статьи 91 Закона о банкротстве на лицо, которое отвечает требованиям, установленным актом Правительства Российской Федерации о введении в действие моратория, распространяются правила о моратории независимо от того, обладает оно признаками неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества либо нет.

3. Мораторий вводится со дня вступления в силу соответствующего акта Правительства Российской Федерации, если Правительством Российской Федерации не установлено иное (пункт 1 статьи 91 Закона о банкротстве, часть 7 статьи 5 Федерального конституционного закона от 6 ноября 2020 года N 4-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации", часть 8 статьи 23 действовавшего ранее Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 года N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации").

В случае принятия Правительством Российской Федерации в период действия моратория решения о расширении перечня лиц, на которых он распространяется, следует исходить из того, что в отношении таких лиц мораторий действует со дня изменения названного перечня, если иное не установлено Правительством Российской Федерации.

4. Предусмотренные мораторием мероприятия предоставляют лицам, на которых он распространяется, преимущества (в частности, освобождение от уплаты неустойки и иных финансовых санкций) и одновременно накладывают на них дополнительные ограничения (например, запрет на выплату дивидендов, распределение прибыли).

В соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 91 Закона о банкротстве любое лицо, на которое распространяется действие моратория, вправе заявить об отказе от применения моратория, внеся сведения об этом в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Отказ от моратория вступает в силу со дня опубликования соответствующего заявления и влечет неприменение к отказавшемуся лицу всего комплекса преимуществ и ограничений со дня введения моратория в действие, а не с момента отказа от моратория. Однако если названное лицо докажет, что отказ от моратория вызван улучшением его экономического положения, произошедшим вследствие использования мер поддержки, предусмотренных мораторием, то последствия введения моратория к нему не применяются с момента отказа от моратория (статья 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

5. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 91 Закона о банкротстве в период действия моратория достаточным основанием для возврата заявления кредитора о признании должника банкротом является отнесение должника к числу лиц, на которых распространяется мораторий. При разрешении вопроса о возможности принятия заявления к производству обстоятельства, касающиеся возникновения задолженности (в том числе периода ее формирования, причин, по которым она образовалась, связи задолженности с основанием введения моратория), судами не исследуются.

Вместе с тем в ситуации, когда уполномоченным органом должника - юридического лица принято решение о его ликвидации, то есть не предполагается дальнейшее осуществление ликвидируемой организацией обычной деятельности, характерной для нормального гражданского оборота, отнесение такого ликвидируемого должника к числу лиц, на которых распространяется действие моратория, не является препятствием для подачи кредитором заявления о признании должника банкротом.

6. Положения пункта 3 статьи 91 Закона о банкротстве не исключают возможность рассмотрения в период действия моратория исков к должникам, на которых распространяется мораторий.

С учетом того, что законодатель допустил сохранение арестов в период действия моратория (в отличие от процедуры наблюдения - абзац четвертый пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве), исполнительные листы в этот период выдаются судами. На основании таких исполнительных листов может быть возбуждено исполнительное производство.

Со дня введения в действие моратория в силу прямого указания закона исполнительное производство по имущественным взысканиям по требованиям, возникшим до введения моратория, приостанавливается (подпункт 4 пункта 3 статьи 91 Закона о банкротстве). Исполнительное производство считается приостановленным на основании акта о введении в действие моратория до его возобновления. Это означает недопустимость применения мер принудительного исполнения в период действия моратория, а также невозможность исполнения исполнительного документа, предъявленного взыскателем непосредственно в банк или иную кредитную организацию (далее - банк) в порядке, установленном частью 1 статьи 8 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве". В случае поступления исполнительного документа в банк в отношении должника, на которого распространяется действие моратория, банк принимает такой исполнительный документ и оставляет его без исполнения до окончания действия моратория.

В ходе приостановленного исполнительного производства судебным приставом-исполнителем могут быть осуществлены отдельные исполнительные действия, например наложение ареста, установление запрета на распоряжение имуществом.

По смыслу статьи 91 Закона о банкротстве в период действия моратория не приостанавливается исполнительное производство по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате заработной платы и выходного пособия, об уплате алиментов.

7. В период действия моратория проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), неустойка (статья 330 ГК РФ), пени за просрочку уплаты налога или сбора (статья 75 Налогового кодекса Российской Федерации), а также иные финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие (подпункт 2 пункта 3 статьи 91, абзац десятый пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве). В частности, это означает, что не подлежит удовлетворению предъявленное в общеисковом порядке заявление кредитора о взыскании с такого лица финансовых санкций, начисленных за период действия моратория. Лицо, на которое распространяется действие моратория, вправе заявить возражения об освобождении от уплаты неустойки (подпункт 2 пункта 3 статьи 91, абзац десятый пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве) и в том случае, если в суд не подавалось заявление о его банкротстве.

Вместе с тем, если при рассмотрении спора о взыскании неустойки или иных финансовых санкций, начисленных за период действия моратория, будет доказано, что ответчик, на которого распространяется мораторий, в действительности не пострадал от обстоятельств, послуживших основанием для его введения, и ссылки данного ответчика на указанные обстоятельства являются проявлением заведомо недобросовестного поведения, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий поведения ответчика может удовлетворить иск полностью или частично, не применив возражения о наличии моратория (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

Ввиду того, что перечень последствий, наступающих в связи с введением моратория, является исчерпывающим, финансовые санкции не заменяются процентами, предусмотренными пунктом 4 статьи 63 и пунктом 2 статьи 21319 Закона о банкротстве (в отсутствие дела о банкротстве, возбужденного в течение трех месяцев после прекращения действия моратория (далее - трехмесячный срок).

Проценты, подлежащие уплате за пользование денежными средствами, предоставленными по договору займа (статья 809 ГК РФ), кредитному договору (статья 819 ГК РФ) либо в качестве коммерческого кредита (статья 823 ГК РФ), не являются финансовыми санкциями, поэтому при разрешении споров о взыскании указанных процентов следует исходить из того, что в период действия моратория эти проценты, по общему правилу, продолжают начисляться (в отсутствие дела о банкротстве, возбужденного в трехмесячный срок, судебной рассрочки).

8. Введение в отношении лица моратория не приостанавливает его деятельность. В период действия моратория оно, в частности, вправе предоставлять исполнение по сделкам, обязательства по которым возникли до начала действия моратория, заключать новые сделки. Вместе с тем, если названное лицо в период моратория совершает сделки (действия, направленные на исполнение обязательств или обязанностей), нарушая права и законные интересы кредиторов, например отчуждает свое имущество по заведомо заниженной цене третьим лицам, исходя из недопустимости злоупотребления гражданскими правами такие сделки (действия) подлежат признанию недействительными по иску кредитора на основании статьи 10 и пункта 2 статьи 168 ГК РФ и в отсутствие возбужденного дела о банкротстве.

9. Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 91 Закона о банкротстве в период действия моратория приостанавливаются обязанности должника и иных лиц, предусмотренные статьей 9 и пунктом 1 статьи 2134 Закона о банкротстве. Это означает, что в объем ответственности, установленной статьей 6112 Закона о банкротстве, не включаются требования кредиторов, возникшие в период действия моратория.

Вместе с тем в случае принятия решения о ликвидации должника - юридического лица обязанность ликвидационной комиссии (ликвидатора) по обращению в суд с заявлением о признании ликвидируемого должника банкротом сохраняется (пункт 3 статьи 9 Закона о банкротстве).

Если условия, указанные в пункте 1, пункте 31 статьи 9 Закона о банкротстве, возникли задолго до появления обстоятельств, послуживших основанием для введения моратория, и руководителю должника либо иным органам управления было заведомо известно об отсутствии какой-либо возможности успешного преодоления кризиса, на основании статьи 6112 Закона о банкротстве контролирующее должника лицо может быть привлечено к субсидиарной ответственности за неподачу заявления должника о собственном банкротстве в отведенный законом срок, исчисляемый без учета срока действия моратория (статья 10 ГК РФ). При этом, пока не доказано иное, предполагается, что условия, указанные в пунктах 1, 31 статьи 9 Закона о банкротстве, возникли после появления обстоятельств, послуживших основанием для введения моратория. Бремя доказывания того, что преодоление кризиса было явно невозможно, лежит на лице, настаивающем на привлечении к субсидиарной ответственности (по смыслу подпункта 1 пункта 3 статьи 91 Закона о банкротстве, статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Дела о банкротстве, возбужденные после начала действия моратория

10. Предусмотренные пунктом 4 статьи 91 Закона о банкротстве особенности рассмотрения дел о несостоятельности применяются в случае возбуждения дела о банкротстве не только в трехмесячный срок, но и в течение срока действия моратория.

Согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 91 Закона о банкротстве в делах о банкротстве, возбужденных в трехмесячный срок, состав и размер требований кредиторов (включая проценты, подлежащие уплате за пользование денежными средствами, предоставленными по договору займа, кредитному договору либо в качестве коммерческого кредита) определяются на день введения моратория, а не на день введения первой судебной процедуры банкротства. По смыслу указанной нормы при установлении требований кредиторов по делам о банкротстве, возбужденным в трехмесячный срок, финансовые санкции и договорные проценты не учитываются с начала действия моратория, в том числе в период с момента окончания моратория и до момента возбуждения дела о банкротстве, а также в период банкротства. К соответствующим требованиям применяются общие положения пункта 4 статьи 63 и пункта 2 статьи 21319 Закона о банкротстве со дня введения моратория.

11. По смыслу подпункта 2 пункта 4 статьи 91 Закона о банкротстве требования, возникшие после начала действия моратория, подлежат квалификации как текущие (в случае возбуждения дела о банкротстве в трехмесячный срок). До истечения трехмесячного срока кредиторы по таким требованиям не могут инициировать дело о банкротстве должника.

При возбуждении дела о банкротстве после истечения трехмесячного срока состав и размер требований кредиторов определяются по общим правилам статьи 4 Закона о банкротстве, а квалификация требований кредиторов в качестве текущих осуществляется по общим правилам статьи 5 Закона о банкротстве (исходя из дня возбуждения дела о банкротстве).

12. Исходя из цели введения моратория, положений подпункта 1 пункта 3 статьи 91 Закона о банкротстве по делам о банкротстве, возбужденным в трехмесячный срок, очередность удовлетворения требования о возврате финансирования, предоставленного должнику контролирующим его лицом в период действия моратория, не понижается, а определяется по общим правилам статьи 134 Закона о банкротстве.

13. По смыслу подпункта 1 пункта 4 статьи 91 Закона о банкротстве в случае введения моратория периоды, предусмотренные абзацем вторым пункта 2 статьи 19, статьями 612 и 613 Закона о банкротстве, по делам о банкротстве, возбужденным в трехмесячный срок, исчисляются исходя из дня введения моратория. В частности, это означает, что при оспаривании сделок проверкой охватываются: периоды, предшествующие дню введения моратория, установленные статьями 612 и 613 Закона о банкротстве (один месяц, шесть месяцев, год или три года); период действия моратория; период со дня окончания моратория до дня возбуждения дела о банкротстве; а также период после возбуждения дела о банкротстве.

14. Пункт 2 статьи 614 Закона о банкротстве устанавливает запрет на оспаривание на основании статьи 613 Закона о банкротстве ряда сделок, совершенных в рамках обычной хозяйственной деятельности. При применении данной нормы следует учитывать особенности осуществления экономической деятельности в период моратория. Пока не доказано иное, предполагается, что все сделки должника, в отношении которого действовал мораторий, совершены в рамках обычной хозяйственной деятельности.

Если в распоряжении контрагента должника действительно имелись сведения о наличии у должника признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества, наступивших по основаниям, не связанным с введением моратория, или о заведомом отсутствии реальной возможности преодоления этих признаков, сделка с таким контрагентом, совершенная в период действия моратория, может быть признана недействительной по правилам статьи 613 Закона о банкротстве.

15. В силу подпункта 5 пункта 4 статьи 91 Закона о банкротстве в делах о банкротстве, возбужденных в трехмесячный срок, при наличии письменного согласия кредитора с условиями мирового соглашения, выданного в период действия моратория, при подсчете голосов на собрании кредиторов при решении вопроса о заключении мирового соглашения в соответствии с пунктом 2 статьи 15 и пунктом 2 статьи 150 Закона о банкротстве кредитор считается проголосовавшим за заключение мирового соглашения на указанных в согласии условиях.

Если положения мирового соглашения не соответствуют предварительному согласию кредитора, при решении вопроса о заключении мирового соглашения на собрании кредиторов такой кредитор вправе проголосовать по своему усмотрению.

Судебная рассрочка

16. Согласно пункту 31 статьи 91 Закона о банкротстве право на судебную рассрочку возникает в том случае, если заявление должника о собственном банкротстве подано в суд в течение срока действия моратория. При этом дело о банкротстве может быть возбуждено после истечения срока действия моратория.

17. При применении подпункта 1 пункта 31, абзаца второго пункта 33 статьи 91 Закона о банкротстве сопоставляется выручка должника от реализации товаров, работ и услуг за отчетный период, а не чистая прибыль. При этом под отчетным периодом следует понимать первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, календарный год.

18. Должник, ходатайствующий о предоставлении судебной рассрочки, должен действовать добросовестно (пункт 3 статьи 1 ГК РФ), в том числе содействовать кредиторам в получении необходимой информации. Поэтому в ходатайстве он должен раскрыть всех известных ему кредиторов.

Вопрос о предоставлении судебной рассрочки разрешается на основании указанного ходатайства в судебном заседании с извещением должника и всех известных кредиторов (часть 6 статьи 13, часть 2 статьи 324 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Под днем предоставления судебной рассрочки, предусмотренной абзацем вторым пункта 35 статьи 91 Закона о банкротстве, следует понимать день оглашения резолютивной части определения о предоставлении такой рассрочки.

19. В силу подпункта 1 пункта 32 и абзаца первого пункта 33 статьи 91 Закона о банкротстве судебная рассрочка применяется к обязательствам должника, являющимся просроченными на день возбуждения дела о банкротстве, а также к обязательствам, срок исполнения которых наступает в период со дня возбуждения дела о банкротстве и до дня окончания рассрочки. Иные обязательства исполняются в соответствии с их условиями.

Согласно абзацу первому пункта 35 статьи 91 Закона о банкротстве при разрешении вопроса о том, подпадают ли под действие судебной рассрочки обязательства, по условиям которых срок исполнения не наступил, но считается таковым в силу пункта 3 статьи 63 либо абзаца второго пункта 2 статьи 21311 Закона о банкротстве, а также обязательства, срок исполнения которых в соответствии с условиями обязательств наступает досрочно в связи с изменением финансового состояния должника, нарушением им графика платежей, введением в отношении должника процедуры банкротства, учитываются сроки исполнения, определенные первоначальными условиями этих обязательств (как если бы не было оснований для досрочного истребования долга).

Если просрочена лишь часть долга, включенного в реестр требований кредиторов в полном объеме, то судебная рассрочка распространяется только на просроченную на день возбуждения дела о банкротстве часть и ту часть, срок исполнения которой наступает в период со дня возбуждения дела о банкротстве и до дня окончания рассрочки, остальная часть подлежит погашению в сроки, определенные условиями обязательства (в сроки, указанные в договоре или установленные законом) (абзац первый пункта 33 статьи 91 Закона о банкротстве).

20. Судебная рассрочка предоставляется в отсутствие согласия кредиторов (подпункт 3 пункта 31 статьи 91 Закона о банкротстве). Вместе с тем суд вправе отказать в ее предоставлении, если возражающие против рассрочки кредиторы представят убедительные доказательства невозможности восстановления платежеспособности должника, не опровергнутые последним. Равным образом не подлежит удовлетворению ходатайство о предоставлении судебной рассрочки в случае, если будет доказано, что после удовлетворения требований кредиторов, к которым применяется рассрочка, должник будет заведомо неспособен расплатиться с остальными кредиторами.

21. По общему правилу, срок судебной рассрочки составляет один год (подпункт 2 пункта 32 статьи 91 Закона о банкротстве). Более продолжительные периоды рассрочки (два или три года) применяются при наличии особых условий, указанных в пункте 33 статьи 91 Закона о банкротстве.

Названные сроки предоставления судебной рассрочки (один год, два или три года) могут быть сокращены судом только на основании ходатайства должника.

22. В случае предоставления судебной рассрочки с момента введения моратория и до момента окончания судебной рассрочки не начисляются проценты за пользование чужими денежными средствами, неустойка, а также иные финансовые санкции в отношении требований, на которые эта рассрочка распространяется (подпункт 2 пункта 3, подпункт 6 пункта 32 статьи 91 Закона о банкротстве). Данные финансовые санкции на это время не заменяются процентами, предусмотренными пунктом 4 статьи 63 и пунктом 2 статьи 21319 Закона о банкротстве.

По смыслу подпункта 4 пункта 32 статьи 91 Закона о банкротстве при предоставлении судебной рассрочки на срок, не превышающий одного года, договорные проценты, в том числе проценты, являющиеся платой за пользование денежными средствами (например, проценты, установленные пунктом 1 статьи 3171, статьями 809, 819 и 823 ГК РФ), не начисляются с момента введения моратория и до момента окончания судебной рассрочки. Эти проценты на указанный период не заменяются процентами, предусмотренными пунктом 4 статьи 63 и пунктом 2 статьи 21319 Закона о банкротстве. После истечения первого года судебной рассрочки указанные договорные проценты начисляются в ранее согласованном сторонами размере, а при отсутствии такого согласования - в размере ключевой ставки Банка России, действовавшей в период судебной рассрочки.

23. По смыслу пункта 34 статьи 91 Закона о банкротстве денежная сумма, подлежащая выплате по банковской гарантии, либо рыночная стоимость имущества, передаваемого в залог, должны быть не меньше той суммы задолженности, которая подпадает под действие судебной рассрочки.

Председатель Верховного Суда Российской Федерации В. Лебедев

Секретарь Пленума, судья Верховного Суда Российской Федерации В. Момотов