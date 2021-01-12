Потратить маткапитал на строительство дома будет проще

Согласно документу, для компенсации строительства за счет средств маткапитала больше не потребуется акт выполненных работ. Достаточно будет предоставить в Пенсионный фонд выписку из Росреестра о том, что дом находится в собственности.

"Законченное строительство дома, результатом которого являлось зарегистрированное в установленном законом порядке право собственности на построенный объект, не требует подтверждения факта проведения работ и представления сведений из соответствующего акта", - пояснили в пресс-службе Минтруда.

Однако сегодня средства материнского (семейного) капитала могут быть использованы на строительство или реконструкцию дома только при представлении акта выполненных работ. В случае отсутствия этого документа территориальный орган Пенсионного фонда выносит решение об отказе.