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Текст:   Елена Манукиян 
13:14 12.01.2021

Потратить маткапитал на строительство дома будет проще

В Минтруде предложили упростить порядок распоряжения маткапиталом при строительстве дома, сообщили в пресс-службе ведомства. Проект постановления правительства об этом проходит общественное обсуждение на regulation.gov.ru.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Согласно документу, для компенсации строительства за счет средств маткапитала больше не потребуется акт выполненных работ. Достаточно будет предоставить в Пенсионный фонд выписку из Росреестра о том, что дом находится в собственности.

Фото: iStock
Маткапитал на первого и второго ребенка увеличен с 1 января

"Законченное строительство дома, результатом которого являлось зарегистрированное в установленном законом порядке право собственности на построенный объект, не требует подтверждения факта проведения работ и представления сведений из соответствующего акта", - пояснили в пресс-службе Минтруда.

Однако сегодня средства материнского (семейного) капитала могут быть использованы на строительство или реконструкцию дома только при представлении акта выполненных работ. В случае отсутствия этого документа территориальный орган Пенсионного фонда выносит решение об отказе.