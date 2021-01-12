Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 527-ФЗ "О внесении изменения в статью 1422 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 16 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года

Внести в подпункт 4 статьи 1422 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 52, ст. 5496) изменение, заменив слово "Федерации;" словами "Федерации. Положение, предусмотренное настоящим подпунктом, распространяется на индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, отнесенных в соответствии с законом к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также граждан;".

Президент Российской Федерации В. Путин