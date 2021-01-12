Президент Португалии заразился коронавирусом

В Португалии на ближайшее время отменены все мероприятия с участием президента. У главы государства подтвердили коронавирус. Новый тест, который прошел Марселу Ребелу де Соуза оказался положительным, сообщается на сайте президента.

Шестого января стало известно, что Соуза контактировал с человеком, у которого была выявлена коронавирусная инфекция, после этого он ушел на карантин, однако почти сразу от него отказался, поскольку сданный тест ПЦР был отрицательным, пишет РИА Новости.

Ситуация с распространением заболеваемости в Португалии остается сложной. По данным специалистов Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заражений, положительный тест на вирус SARS-CoV-2 в стране получили 489 тысяч 293 человека. Почти восемь тысяч скончались от последствий заболевания (7 тысяч 925 человек).