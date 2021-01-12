Принят Государственной Думой 16 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года

Внести в Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года N 168-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 8, ст. 366; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 47, ст. 4472; 1999, N 7, ст. 878; 2000, N 2, ст. 140; 2002, N 26, ст. 2523; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 29, ст. 2906; 2007, N 24, ст. 2830; 2011, N 1, ст. 16; N 46, ст. 6407; 2012, N 53, ст. 7609; 2013, N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2014, N 23, ст. 2930; N 30, ст. 4234; 2017, N 31, ст. 4795; N 52, ст. 7929; 2018, N 1, ст. 76; N 53, ст. 8462; 2019, N 30, ст. 4107; N 40, ст. 5488; 2020, N 31, ст. 5047) следующие изменения:

1) в абзаце третьем пункта 1 статьи 414 второе предложение исключить;

2) в статье 44:

а) абзацы четвертый и пятый пункта 3 изложить в следующей редакции:

"Прокурорскому работнику и одному из членов его семьи один раз в год оплачивается стоимость проезда железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (кроме такси) транспортом к месту лечения в санаторно-курортной организации, подведомственной Генеральной прокуратуре Российской Федерации, и обратно (в случае направления на лечение медицинской организацией). Порядок оплаты проезда устанавливается Генеральным прокурором Российской Федерации. Если прокурорский работник имеет право на оплату стоимости проезда на основании абзаца третьего пункта 1 статьи 414 настоящего Федерального закона, оплата стоимости проезда производится только по одному из оснований по его выбору.

Прокурорскому работнику, получающему пенсию в порядке, предусмотренном абзацем первым пункта 2 настоящей статьи (за исключением лиц, уволенных по основаниям, указанным в подпунктах "в" - "е" пункта 1 статьи 43 настоящего Федерального закона), прокурорскому работнику, уволенному из органов или организаций прокуратуры и ставшему инвалидом вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с исполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в органах или организациях прокуратуры, а также одному из членов их семей выплачивается денежная компенсация расходов, связанных с оплатой стоимости проезда железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (кроме такси) транспортом к месту лечения в санаторно-курортной организации, подведомственной Генеральной прокуратуре Российской Федерации, и обратно (один раз в год). Порядок компенсации расходов по оплате проезда определяется Генеральным прокурором Российской Федерации.";

б) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:

"В рамках медицинского обеспечения в целях оценки состояния здоровья прокурорских работников и профилактики заболеваний проводится диспансеризация прокурорских работников (за исключением военнослужащих органов военной прокуратуры) в порядке, установленном Генеральным прокурором Российской Федерации. Перечень исследований, которые проводятся при прохождении диспансеризации, устанавливается Генеральным прокурором Российской Федерации по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.".

Президент Российской Федерации В. Путин