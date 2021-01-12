Новости

Жителя Татарстана приговорили к 17 годам за подготовку теракта 19:42
США ввели санкции против семи украинцев за вмешательство в выборы 19:41
В Росавиации подвели итоги пассажирских перевозок в новогодние праздники 19:40
Названа причина падения мальчика под поезд в метро Москвы 19:38
Сербский защитник "Сочи" намерен выступать за сборную РФ по футболу 19:36
Суд продлил арест мэру Томска Ивану Кляйну 19:36
В Дании число заболевших COVID-19 превысило 182 тысячи человек 18:44
В Индии успешно завершилась вторая фаза испытаний вакцины "Спутник V" 18:33
В Кургане завершено расследование дела о взятках бывшего замгубернатора 18:30
России нужны еще 328 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора 18:12
После ДТП с военной колонной задержан водитель самосвала 17:48
Бирюков: Городские службы готовы к работе в мороз 17:47
Лукашенко обсудил ряд экономических перспектив и проектов 17:40
Как переносят холода животные Московского зоопарка 17:34
В Петербурге СК начал проверку после гибели мужчины на ватрушке 17:32
В Берлине выразили недоумение в связи с блокировкой аккаунтов Трампа 17:08
Уфа планирует подать заявку на проведение зимней Олимпиады-2030 17:05
Спасение мальчика в московском метро попало на видео 17:00
Вышел трейлер ситкома "Отпуск" с Татьяной Догилевой 16:56
Сниженный роуминг между Россией и Беларусью продлен до конца 2021 года 16:37
В ВОЗ проверят, стали ли летучие мыши источником COVID-19 16:35
В московском метро машинист спас упавшего на рельсы ребенка 16:33
Число жертв аварии с военной колонной выросло до четырех 16:30
СК начал проверку по факту обрушения крыши спорткомплекса в Краснодаре 16:29
Два человека погибли в ДТП с военной колонной в Подмосковье 16:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
12 января 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 2(8353)

Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. N 540-ФЗ "О внесении изменений в статьи 414 и 44 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации"

Дата подписания 30 декабря 2020 г.
Опубликован 12 января 2021 г.

Принят Государственной Думой 16 декабря 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 декабря 2020 года

Внести в Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года N 168-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 8, ст. 366; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 47, ст. 4472; 1999, N 7, ст. 878; 2000, N 2, ст. 140; 2002, N 26, ст. 2523; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 29, ст. 2906; 2007, N 24, ст. 2830; 2011, N 1, ст. 16; N 46, ст. 6407; 2012, N 53, ст. 7609; 2013, N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2014, N 23, ст. 2930; N 30, ст. 4234; 2017, N 31, ст. 4795; N 52, ст. 7929; 2018, N 1, ст. 76; N 53, ст. 8462; 2019, N 30, ст. 4107; N 40, ст. 5488; 2020, N 31, ст. 5047) следующие изменения:

1) в абзаце третьем пункта 1 статьи 414 второе предложение исключить;

2) в статье 44:

а) абзацы четвертый и пятый пункта 3 изложить в следующей редакции:

"Прокурорскому работнику и одному из членов его семьи один раз в год оплачивается стоимость проезда железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (кроме такси) транспортом к месту лечения в санаторно-курортной организации, подведомственной Генеральной прокуратуре Российской Федерации, и обратно (в случае направления на лечение медицинской организацией). Порядок оплаты проезда устанавливается Генеральным прокурором Российской Федерации. Если прокурорский работник имеет право на оплату стоимости проезда на основании абзаца третьего пункта 1 статьи 414 настоящего Федерального закона, оплата стоимости проезда производится только по одному из оснований по его выбору.

Прокурорскому работнику, получающему пенсию в порядке, предусмотренном абзацем первым пункта 2 настоящей статьи (за исключением лиц, уволенных по основаниям, указанным в подпунктах "в" - "е" пункта 1 статьи 43 настоящего Федерального закона), прокурорскому работнику, уволенному из органов или организаций прокуратуры и ставшему инвалидом вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с исполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в органах или организациях прокуратуры, а также одному из членов их семей выплачивается денежная компенсация расходов, связанных с оплатой стоимости проезда железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (кроме такси) транспортом к месту лечения в санаторно-курортной организации, подведомственной Генеральной прокуратуре Российской Федерации, и обратно (один раз в год). Порядок компенсации расходов по оплате проезда определяется Генеральным прокурором Российской Федерации.";

б) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:

"В рамках медицинского обеспечения в целях оценки состояния здоровья прокурорских работников и профилактики заболеваний проводится диспансеризация прокурорских работников (за исключением военнослужащих органов военной прокуратуры) в порядке, установленном Генеральным прокурором Российской Федерации. Перечень исследований, которые проводятся при прохождении диспансеризации, устанавливается Генеральным прокурором Российской Федерации по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.".

Президент Российской Федерации В. Путин