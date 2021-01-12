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12.01.2021 14:28
Рубрика: Власть

Путин обсудил готовность школ к работе онлайн

Текст: Кира Латухина
О том, как работают школы в пандемию, шла речь на встрече президента Владимира Путина с министром просвещения. С сентября вернулись к традиционному обучению, дистанционное - только точечно, рассказал Сергей Кравцов.
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

"Хотел бы начать с вещей, которые сейчас актуальны и волнуют очень многих. Это вопросы готовности школьной системы, хотя бы частично, но к работе онлайн", - заявил Владимир Путин. "У нас планы к 2021 году закончить целиком оборудование всех школьных учреждений страны скоростным интернетом", - напомнил он и поинтересовался ходом этой работы.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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"2020 год был непростым для системы образования, но с основными вызовами мы справляемся", - заверил Кравцов. Дистанционное, домашнее обучение стало вынужденной мерой в прошлом году, "когда из-за эпидемии, чтобы сохранить здоровье учителей, учеников, школы были переведены на домашнее обучение", сказал он. "Но никогда дистанционное обучение не заменит традиционное. 1 сентября школы вернулись к традиционному обучению, и сегодня точечно, если возникает необходимость, школы вводят формат дистанционного обучения", - заявил министр.

"Мы уже создали цифровую образовательную среду, которая дополняет традиционное обучение, отвечает на вызовы и усиливает классическое образование. Цифровая образовательная среда включает отечественную систему видеоконференцсвязи, чтобы отказаться от зарубежных аналогов, отечественную социальную сеть для общения учеников, родителей, учителей", - сообщил Кравцов. Весь контент там проверен, соответствует федеральным государственным стандартам и проверяется экспертами, добавил он.

Власть Работа власти Общество Образование Президент Правительство Минобрнауки

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