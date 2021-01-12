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12.01.2021 09:23
Рубрика: Власть

Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником

Эффективно защищать права россиян позволит усиление конституционно-правового статуса прокуратуры. Об этом написал президент России Владимир Путин в поздравлении работников прокуратуры с профессиональным праздником.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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"В течение почти трех веков органы прокуратуры являются надежной опорой нашего государства, защищают законность, охраняют общество от произвола и несправедливости", - отметил глава государства.

Путин напомнил, что в прошлом году за прокуратурой были закреплены ключевые полномочия по надзору за соблюдением Конституции и исполнением законов.

"Уверен, эти новации позволят вам эффективнее решать поставленные задачи, добиваться главного - чтобы наши граждане чувствовали, что они находятся под надежной защитой закона", - подчеркнул президент, поблагодарив прокуроров за высокие профессиональные качества.

Власть Безопасность Правоохранительная система Президент

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